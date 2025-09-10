miércoles 10 de septiembre 2025

Nación reflotó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán al mando

El propio Presidente encabezó una reunión con Guillermo Francos, Luis Caputo y Catalán, y anunció la creación de la mesa federal que articulará con gobernadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Milei reflotó el Ministerio del Interior, tras el negro resultado de las elecciones en Buenos Aires.



Luego de las elecciones bonaerenses que se tradujeron en una importante derrota para el oficialismo nacional, el Gobierno de la Nación anunció la vuelta del Ministerio del Interior, relegado a secretaría desde el 4 de junio de 2024. Al mismo tiempo, designó a Lisandro Catalán al frente de la cartera. A la vez, se informó la confirmación de la mesa federal que buscará articular con los gobernadores, uno de los cambios instrumentados por el presidente Javier Milei tras el resultado de las urnas.

Este mismo miércoles por la mañana, Milei encabezó una reunión junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo; con el flamante ministro, quien hasta entonces se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior.

A través de su cuenta de X, Francos expresó: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”.

image

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, completó.

El referente libertario compartió el mensaje en su cuenta con la leyenda: “Mesa federal confirmada”. La intención es recuperar el diálogo con los mandatarios provinciales “afines” astillado desde las discrepancias por los cierres de listas de La Libertad Avanza.

Para la compleja tarea que le asignó a Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo resolvió recuperar el Ministerio del Interior que, desde el 4 de junio de 2024, con la salida del aquel entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse se redujo a secretaría. Si bien se trató de un hecho burocrático, en Casa Rosada creen que la recuperación del rango ministerial le otorgará a Catalán, quien hasta entonces se presentaba como funcionario de Interior, un mayor peso para negociar con los gobernadores.

Luego del encuentro en el despacho presidencial, Lisandro Catalán se reincorporó a las reuniones de Gabinete, la tercera de esta semana, para coordinar junto al resto de funcionarios los pasos a seguir del Gobierno. En coordinación del Presidente, integran la nómina el jefe de Gabinete y los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Caputo (Economía).

También forman parte las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor Santiago Caputo.

*Con información de NA

