martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Efeméride

Día Latinoamericano de la Epilepsia: la terapia cetogénica, una alternativa para pacientes resistentes a fármacos

Especialistas advierten que el 30% de los pacientes con epilepsia no responde a los fármacos habituales. En el Día Latinoamericano de la Epilepsia, la terapia cetogénica aparece como una alternativa eficaz para reducir o eliminar las crisis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-09 at 7.51.58 PM

Durante la primera semana de septiembre, América Latina pone el foco en la epilepsia, una enfermedad neurológica crónica que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El 9 de septiembre se conmemora el Día Latinoamericano de la Epilepsia, una fecha destinada a visibilizar avances médicos, desafíos y tratamientos para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición.

Lee además
una de las lacteas mas importantes, al borde de la quiebra por pedido de los trabajadores
Crisis

Una de las lácteas más importantes, al borde de la quiebra por pedido de los trabajadores
video que arrasa en las redes, el chico del churrasco que hizo un bife, se volvio viral y lo echaron de su casa
TikTok

Vídeo que arrasa en las redes, el chico del churrasco que hizo un bife, se volvió viral y lo echaron de su casa

Qué es la epilepsia

La epilepsia se caracteriza por crisis recurrentes y no provocadas, originadas por descargas eléctricas anómalas en el cerebro. Sus manifestaciones pueden ir desde ausencias breves hasta convulsiones generalizadas con pérdida de conciencia y control de esfínteres.

De acuerdo con la Liga Argentina contra la Epilepsia, el diagnóstico se confirma cuando una persona presenta al menos dos crisis no provocadas, es decir, sin causas externas inmediatas como fiebre, intoxicaciones o traumatismos.

Además de los riesgos físicos, la enfermedad acarrea estigmatización y barreras sociales, lo que refuerza la importancia del acompañamiento médico y familiar.

Tratamientos disponibles

El abordaje inicial de la epilepsia consiste en fármacos anticonvulsivos. Según la OMS, cerca del 70% de los pacientes logra un control total de las crisis con medicación y seguimiento adecuados.

Sin embargo, alrededor del 30% desarrolla epilepsia farmacorresistente, es decir, persiste con episodios a pesar de los tratamientos. En esos casos, los especialistas recomiendan evaluar alternativas como cirugía, neuroestimulación o la implementación de la terapia cetogénica.

La terapia cetogénica

Se trata de una dieta rica en grasas, moderada en proteínas y muy baja en carbohidratos. Este esquema nutricional provoca un cambio metabólico: el cerebro comienza a utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía en lugar de glucosa, lo que puede reducir de manera significativa la frecuencia de las crisis e incluso eliminarlas en algunos pacientes.

“La terapia cetogénica ha demostrado eficacia en hasta un 55% de los casos de epilepsia de difícil manejo, logrando control total o una reducción considerable de los episodios”, explicó la neuróloga infantil Gabriela Reyes, jefa del área de epilepsia del Hospital Garrahan. Y agregó: “Su implementación requiere un trabajo conjunto entre médicos, pacientes y familias, con controles constantes y seguimiento clínico”.

Instituciones como la Cleveland Clinic respaldan este enfoque, aunque advierten que los resultados varían y que la dieta debe ser supervisada por equipos especializados para garantizar seguridad y nutrición adecuada.

Un caso argentino

El testimonio de Sofía, una niña diagnosticada con epilepsia a los 5 meses de vida, refleja el impacto de este tratamiento. Su madre, Evangelina, contó que la pequeña llegó a sufrir más de 50 ausencias diarias. “Luego de la primera semana con la dieta cetogénica, las crisis desaparecieron. Pasamos de anotar cada episodio a llegar al final del día y decir: hoy cero. Fue un renacer”, recordó.

La experiencia de Sofía, sumada a la evidencia científica acumulada durante más de un siglo, muestra cómo la combinación de terapias médicas y acompañamiento familiar puede transformar el pronóstico de pacientes con epilepsia resistente a fármacos.

Seguí leyendo

A romper el chanchito: estos son los 10 autos 0km más baratos de la argentina

Diez ideas prácticas y sencillas para darle vida a jardines pequeños con un toque de estilo

Milei canceló un viaje a España y estará en el país para intensificar su gestión, tras la derrota en las elecciones bonaerenses

Cada cuánto hay que lavar los jeans para que no se arruinen: el error que todos cometen

"Hemos sido estafados por LLA" aseguran desde el PRO nacional tras las elecciones en Buenos Aires

Causa ANDIS: aseguran que Diego Spagnuolo no descarta convertirse en arrepentido y apuntar contra el Gobierno nacional

Financiamiento universitario y emergencia del Hospital Garrahan, en jaque: hasta cuándo tiene tiempo Javier Milei de vetarlas

¿Qué son los hilitos de la banana y por qué no deberías quitarlos al comerla?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una de las lacteas mas importantes, al borde de la quiebra por pedido de los trabajadores
Crisis

Una de las lácteas más importantes, al borde de la quiebra por pedido de los trabajadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

El jubilado Hermes Montero, el jubilado condenado por abuso sexual.
Pedido a la Justicia

Denuncian que un vecino de Pocito que fue condenado por abuso sigue hostigando a su víctima

Te Puede Interesar

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con uno menos, Argentina cae por 1 a 0 frente a Ecuador
Rumbo al Mundial

Con uno menos, Argentina cae por 1 a 0 frente a Ecuador

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras
Fusión mundial

Anglo American compró Teck: un proyecto de oro y cobre de Calingasta, en el radar de las grandes mineras

Martín mostró gestión en Capital, habló de obras todos los días y anticipó proyectos si llega al Congreso
En Concepción

Martín mostró gestión en Capital, habló de "obras todos los días" y anticipó proyectos si llega al Congreso

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio
En Tribunales

La madre de Julieta Viñales apuntó contra el médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio