martes 9 de septiembre 2025

Giro sorpresivo

Causa ANDIS: aseguran que Diego Spagnuolo no descarta convertirse en arrepentido y apuntar contra el Gobierno nacional

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo no acompañó el pedido de nulidad de la causa. Desde el entorno aseguran que podría solicitar la figura de “arrepentido”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La polémica por la filtración de audios donde se habla de supuestas coimas y sobreprecios le costaron el cargo al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo. Todo derivó en una investigación judicial que registró novedades recientes. El ex funcionario libertario decidió, en conjunto con sus abogados, no acompañar por ahora el pedido de nulidad de la causa que hicieron los dueños de la droguería Suizo Argentina. Esto se habría dado porque no se descarta que solicite ser un “imputado colaborador”, figura también conocida como “arrepentido”.

javier milei aseguro que hay espias que se disfrazan de periodistas
Audiogate

Javier Milei aseguró que hay "espías que se disfrazan de periodistas"
la campana enlatada de lla san juan; la complicacion de la lista de unac en rivadavia; y el roce orreguista en rawson
La Rosca

La campaña "enlatada" de LLA San Juan; la complicación de la lista de Uñac en Rivadavia; y el roce orreguista en Rawson

Su defensa pidió más tiempo, una prórroga para responder sobre un planteo para anular el caso en el que se investigan supuestas coimas en el organismo. Sin ver el expediente y sin imputación concreta, los abogados de Spagnuolo argumentaron que no pueden responder al pedido de nulidad.

Y allegados al exfuncionario deslizaron que una vez que la justicia levante el secreto de sumario, y se le realice “una imputación concreta”, evaluará la posibilidad de “convertirse en arrepentido”

Spagnuolo tendría la intención de mejorar su situación procesal en la causa, para lo que tendría que declarar como imputado colaborador.

El pedido de prórroga para contestar sobre los pedidos de nulidad, es interpretado como una posibilidad cada vez más fuerte de que Spagnuolo quiera hablar. Siente que lo dejaron solo tras ser echado por el gobierno de Javier Milei.

Spagnuolo es uno de los involucrados junto al dueño de la droguería Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en la causa originada en los audios del entonces funcionario de ANDIS en los que habla de supuestas coimas mencionando a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Ahora su defensa aguarda a que se levante el secreto de sumario en la investigación para ver el expediente y toda la prueba que fueron acumulando el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

La justicia investiga un esquema de sobornos en Andis y los contratos multimillonarios con la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del Estado.

Planteos de nulidad y cosa juzgada

Los dueños de la droguería plantearon la nulidad de la causa al considerar que los audios tienen un origen ilegal y que por lo tanto todo lo que se obró en el expediente sería nulo de nulidad absoluta.

La defensa de los Kovalivker también planteó que la droguería ya fue investigada en otra causa con similar objeto procesal que terminó cerrada y archivada por ausencia de delito.

De esos pedidos, la justicia pidió opinión a los abogados de Spagnuolo, a la Fiscalía y también a Poder Ciudadano que es querellante en la causa.

Los letrados Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze que representan a Spagnuolo, requirieron una prórroga porque el caso aún se encuentra en secreto de sumario lo que impide acceder a la prueba del expediente.

Por ahora no se pronunciarán sobre la nulidad en primer lugar ante la ausencia de imputación concreta. Pero lo cierto es que Spagnuolo está evaluando en la posibilidad de que el caso siga y convertirse en “arrepentido”, colaborar con la causa para mejorar su situación.

La defensa aguarda las imputaciones formales del expediente, que aún no fueron formuladas. El fiscal Picardi encontró en la denuncia “sospecha suficiente” como para avanzar en la investigación. Así se realizaron múltiples allanamientos y secuestros de teléfonos celulares de los que no surgió aún información relevante.

Fuente: Ámbito

