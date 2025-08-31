La campaña "enlatada" de LLA San Juan; la complicación de la lista de Uñac en Rivadavia; y el roce orreguista en Rawson

En La Libertad Avanza de San Juan no hay problema en admitir que la campaña para las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre viene "enlatada" desde Buenos Aires. Es un plan que tiene tres ejes: "El águila es Milei", las caminatas vecinales puerta a puerta y la presentación paulatina de nuevas incorporaciones. El único inconveniente que atravesaron también llegó desde Buenos Aires: los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Hay una frase que los mileístas sanjuaninos repiten ante cualquier eventualidad: "Lo único que sé es hacer caso". Un concepto afín al verticalismo que impera en las filas del Presidente y que se transformó en un mantra. La mano derecha del representante de Milei en la provincia, el diputado nacional José Peluc, lo dijo abiertamente en Off the record, el streaming de Política de Tiempo.

En noviembre del 2024, el dirigente Esteban Elizondo justificó la salida de la entonces canciller Diana Mondino. Usó esa frase y también agregó: "Las personas de este espacio que no están encolumnadas a los 10 principios de La Libertad Avanza ni en el mandato claro que nos dio la sociedad en noviembre del 2023 no puede pertenecer a un espacio de decisión en el Gobierno del Presidente". Algo así podría aplicarse a la realidad inmediata con Spagnuolo, el principal dolor de cabeza de los hermanos Milei, sobre todo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que es señalada como la autora de maniobras opacas en el manejo de fondos de la ANDIS.

De manera que hubo una directiva nacional. La orden del silencio. Por unos días, en todos los distritos del país, La Libertad Avanza acató y no tuvo presencia en redes sociales ni medios de comunicación. La idea, además de bajar la espuma que generaron los audios, era hacer hincapié en la presencia territorial. En San Juan, como suele suceder, cumplieron. La campaña arrancó en los departamentos alejados. El vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Abel Chiconi, en su rol de cabeza de lista de La Libertad Avanza para diputado nacional, recorrió Caucete, 25 de Mayo y Ullum.

Es una campaña que inició a la forma tradicional durante la semana. Chiconi participó en la Novena en honor a Santa Rosa de Lima en 25 de Mayo, donde recibió una bendición especial junto a trabajadores vitivinícolas y comerciantes locales. También presentaron pública a sus referentes. Maximiliano Aballay, un reciente libertario, cuestionó el accionar del peronismo: "Los votos se ganan haciendo campaña, acercándose a la gente con un plan de gobierno, no con mafias". Y el candidato a legislador nacional puntualizó, una vez más, en la necesidad de reforzar la fiscalización, el costado más flojo de Milei en las elecciones del 2023.

image

Pasaron los días hasta el sábado. Desde el alto mando de La Libertad Avanza habilitaron el retorno a las canchas. La militancia sanjuanina del Presidente copó las redes sociales con videos y mensajes alusivos a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. Es la primera parada antes del 26 de octubre. El domingo que viene, la alianza que creó la Casa Rosada con el PRO enfrentará al gobierno de Axel Kicillof. Ergo, los incluso los sanjuaninos replicaron el mensaje: "Kirchnerismo Nunca Más". En San Juan, de acuerdo a fuentes consultadas, las redes serán vitales, sobre todo en semanas previas a los comicios. Y habrá especial hincapié en "el águila es Milei" para aumentar el nivel de conocimiento del logo partidario en la Boleta Única Papel.

En tanto, en el peronismo, no hay coordinación nacional. La presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, no dio órdenes en ese sentido. También tiene la lupa en las elecciones bonaerenses. En San Juan, la lista de candidatos responde al senador Sergio Uñac. Los dos primeros lugares en la nómina, el exintendente de San Martín, Cristian Andino, y la intendenta de Caucete, Romina Rosas, son del palo del exgobernador. Mientras que el chimbero Fabián Gramajo persiste en su identificación propia, pero cerró de último minuto con Uñac, incluso ante el descontento de su exaliado, el tres veces gobernador José Luis Gioja, con quien compartió fórmula para la Gobernación en las generales del 2023.

La lista del peronismo, bautizada Fuerza San Juan, tiene complicaciones en los departamentos en los que no es gobierno. No debería ser una novedad, pero lo es porque no encuentra referentes. Si bien Gioja aclaró públicamente que sostiene la lista y que también son sus candidatos, las segundas y terceras líneas del giojismo no están tan alineadas a esa observación. Por lo bajo, incluso se animaron a decir que pueden no participar activamente en la campaña. Un distrito de especial complejidad para el justicialismo es Rivadavia. El mayor referente, justamente, pertenece al sector de Gioja, el excandidato a intendente y presidente de la Junta Departamental, Facundo Perrone.

Según fuentes calificadas del armado peronista, en Rivadavia hubo llamados a sectores del Partido Bloquista, fuerza que supo ser aliada, pero que actualmente tributa el gobernador Marcelo Orrego y al frente Por San Juan. El presidente del Concejo Deliberante de San Martín, Edgar Orozco, habría llamado al excandidato a intendente del bloquismo en Rivadavia, Walter Vázquez, para tantear el terreno con la idea de sumar dirigentes afines. No hubo suerte. También el exsecretario de Ambiente, Francisco Guevara, quien fue excandidato a intendente por el departamento y que ahora vive en Zonda, tomó contacto con el diputado provincial Miguel Atampiz. Propuso un almuerzo conjunto para revivir viejas sintonías. Este diario no puso corroborar si efectivamente hubo concreción de la comida entre los dirigentes.

Finalmente, pero no menos importante. En el orreguismo hubo un dato de color. El oficialismo sanjuanino empezó la campaña con encuentros dirigenciales en los departamentos que controla el peronismo. Hizo especial énfasis en Chimbas, Rawson y Pocito. Los jefes de campaña, los intendentes de Santa Lucía y Rivadavia, Juan José Orrego y Sergio Miodowsky, definieron, en conjunto con el Gobernador, que esos sean los distritos donde haya un despliegue territorial de mayor envergadura con la intención de acrecentar su volumen electoral.

image

Sin embargo, como en toda campaña, hubo un roce. Sucedió en Rawson. La presencia de la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, en los medios de comunicación para comunicar la reunión -con asado incluido- despertó el malestar de un grupo de dirigentes que, de acuerdo a lo que dijeron off the record, "no participó en el armado del encuentro". "Ella recién habló cuando se presentó, antes no", se quejaron.