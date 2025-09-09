martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Plan habitacional

Orrego encabezó la entrega de viviendas y escrituras a familias de Rawson y Capital

En un acto en el Centro de Convenciones, se otorgaron 28 nuevas viviendas y cerca de 200 escrituras a familias de distintos departamentos, como parte del plan del IPV.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un acto realizado en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, el Gobierno de San Juan concretó este martes la entrega de nuevas viviendas y escrituras a familias de distintos departamentos, en el marco de las políticas habitacionales que impulsa el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Lee además
la estremecedora foto que circula en caucete: aparecieron varios animales muertos, ¿por culpa de un perro enorme?
Imágenes sensibles

La estremecedora foto que circula en Caucete: aparecieron varios animales muertos, ¿por culpa de un "perro enorme"?
orrego encabezo un nuevo operativo san juan cerca en pocito y entrego notebooks e insumos a emprendedores
Visita

Orrego encabezó un nuevo operativo "San Juan Cerca" en Pocito y entregó notebooks e insumos a emprendedores

El evento fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín; los ministros Fernando Perea (Infraestructura, Agua y Energía) y Laura Palma (Gobierno); además de los intendentes Carlos Munisaga (Rawson), Daniela Rodríguez (Chimbas), Juan José Orrego (Santa Lucía), Sergio Miodoski (Rivadavia) y Susana Laciar (Capital).

Durante la ceremonia se entregaron 12 viviendas correspondientes a la ampliación del barrio Medepym, en Rawson, y 16 departamentos del barrio Maipú 2, en Capital.

Las casas del barrio Medepym responden al prototipo A1-17, con 58,15 m² de superficie cubierta, dos dormitorios, cocina-comedor y baño. Además, el conjunto habitacional incluye un espacio verde comunitario que promueve la integración social.

En tanto, los departamentos del barrio Maipú cuentan con tres dormitorios, estar comedor, cocina, lavadero y baño, con terminaciones de calidad, sistema sismorresistente, instalación eléctrica y sanitaria completa, espacios de estacionamiento y veredas de acceso individual.

Junto a las llaves de los nuevos hogares, también se entregaron alrededor de 200 escrituras en el marco del proceso de regularización dominial que lleva adelante el IPV. Estas corresponden a familias de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito y Chimbas.

“Recibir la casa es un paso, pero contar con la escritura es fundamental para protegerla legalmente y cumplir ese sueño tan anhelado”, expresó Orrego. Y agregó: “Hoy estamos entregando cerca de 200 escrituras, un acto humilde pero muy importante para cada hogar”.

Por su parte, el vicegobernador Martín destacó el esfuerzo del Gobierno en un contexto complejo: “Gracias a la gestión de nuestro gobernador, que retomó la obra pública con recursos mucho más limitados que los gobiernos anteriores, se han podido recuperar puestos de trabajo, construir casas y dar seguridad a quienes ya vivían en ellas”.

Seguí leyendo

De Dyango al sinfónico con música de Gustavo Cerati, la grilla de conciertos en el Auditorio Juan Victoria

Cómo será el operativo "anti amenazas de bomba" que se implementará en las escuelas sanjuaninas

Llega "Paren en Off": el streaming de Tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

"Hasta agotar stock": por decisión de Nación, una vacuna dejará de colocarse gratis en San Juan

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan

Con un importante anuncio, Orrego inauguró la repavimentación de una ruta clave del Sur sanjuanino

Con 28.414 aspirantes, finalizó la inscripción para el sorteo del IPV: los barrios más elegidos y cómo sigue el proceso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.
Servicio

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Te Puede Interesar

La madre de Julieta Viñales apuntó contra médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio
En Tribunales

La madre de Julieta Viñales apuntó contra médico sospechado por mala praxis por una actitud en el juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Construir una casa de 77 metros cuadrados en San Juan cuesta 100.145.617,77 de pesos, según Circot.
Datos de septiembre de CIRCOT

Cuánto vale el metro cuadrado para construir una casa en San Juan: el freno de la clase media y ferreterías sin rentabilidad

El Hilario Sánchez cumple 74 años: la historia de un estadio que es leyenda en Cuyo
Aniversario

El Hilario Sánchez cumple 74 años: la historia de un estadio que es leyenda en Cuyo

Debía cumplir domiciliaria en Chimbas por balear y amenazar, pero salió de casa por una insólita razón
Investigación

Debía cumplir domiciliaria en Chimbas por balear y amenazar, pero salió de casa por una insólita razón

Orrego encabezó la entrega de viviendas y escrituras a familias de Rawson y Capital
Plan habitacional

Orrego encabezó la entrega de viviendas y escrituras a familias de Rawson y Capital