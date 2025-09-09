Orrego encabezó la entrega de viviendas y escrituras a familias de Rawson y Capital

En un acto realizado en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, el Gobierno de San Juan concretó este martes la entrega de nuevas viviendas y escrituras a familias de distintos departamentos, en el marco de las políticas habitacionales que impulsa el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

El evento fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín; los ministros Fernando Perea (Infraestructura, Agua y Energía) y Laura Palma (Gobierno); además de los intendentes Carlos Munisaga (Rawson), Daniela Rodríguez (Chimbas), Juan José Orrego (Santa Lucía), Sergio Miodoski (Rivadavia) y Susana Laciar (Capital).

Durante la ceremonia se entregaron 12 viviendas correspondientes a la ampliación del barrio Medepym, en Rawson, y 16 departamentos del barrio Maipú 2, en Capital.

Las casas del barrio Medepym responden al prototipo A1-17, con 58,15 m² de superficie cubierta, dos dormitorios, cocina-comedor y baño. Además, el conjunto habitacional incluye un espacio verde comunitario que promueve la integración social.

En tanto, los departamentos del barrio Maipú cuentan con tres dormitorios, estar comedor, cocina, lavadero y baño, con terminaciones de calidad, sistema sismorresistente, instalación eléctrica y sanitaria completa, espacios de estacionamiento y veredas de acceso individual.

Junto a las llaves de los nuevos hogares, también se entregaron alrededor de 200 escrituras en el marco del proceso de regularización dominial que lleva adelante el IPV. Estas corresponden a familias de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito y Chimbas.

“Recibir la casa es un paso, pero contar con la escritura es fundamental para protegerla legalmente y cumplir ese sueño tan anhelado”, expresó Orrego. Y agregó: “Hoy estamos entregando cerca de 200 escrituras, un acto humilde pero muy importante para cada hogar”.

Por su parte, el vicegobernador Martín destacó el esfuerzo del Gobierno en un contexto complejo: “Gracias a la gestión de nuestro gobernador, que retomó la obra pública con recursos mucho más limitados que los gobiernos anteriores, se han podido recuperar puestos de trabajo, construir casas y dar seguridad a quienes ya vivían en ellas”.