De Dyango al sinfónico con música de Gustavo Cerati, la grilla de conciertos en el Auditorio Juan Victoria

El Auditorio Juan Victoria se prepara para una semana cargada de música con propuestas que van desde el regreso del legendario cantante español Dyango, hasta un homenaje sinfónico a Gustavo Cerati y el talento de la pianista alemana Beatrice Berthold. Una programación diversa que se complementa con el Festival Cuyo Contemporáneo y el esperado Concierto de la Amistad, impulsado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto a la Universidad Nacional de San Juan.

El intérprete español José Gómez Romero, conocido mundialmente como Dyango, vuelve a la Argentina con su gira “Su Amigo Dyango”. Será una noche de clásicos que atraviesan generaciones, con canciones como Corazón mágico, Esta noche quiero brandy, Cuando quieras, donde quieras y el recordado dúo Ese hombre junto a Pimpinela. El artista promete un recorrido íntimo y emocionante por su trayectoria. Las entradas están disponibles en tuentrada.com y en la boletería del Auditorio. La presentación es este martes 9 a las 21.30.

Además, el jueves 11 desde las 19 y con entraba libre y gratuita, la pianista alemana Beatrice Berthold, reconocida desde los años 90 como una de las intérpretes más destacadas de su país, llega a San Juan para ofrecer un concierto de altísimo nivel. Artista distinguida por el Consejo Nacional de Música Alemán, Berthold ha brillado en escenarios como la Filarmonía de Berlín, la Alte Oper de Frankfurt y el Festival de Lucerna, además de grabar para sellos internacionales como EMI Classics. Su versatilidad la llevó a presentarse como solista junto a importantes orquestas y directores de Europa, América y Asia, además de colaborar en proyectos de música de cámara con figuras como Lilya Zilberstein y Verónica Villarroel. Desde 2012 reside en Chile, donde desarrolla una intensa labor docente y artística.

El sábado 13, el grupo Música para Volar presentará un concierto sinfónico especial dedicado a la obra de Gustavo Cerati. Más de 50 músicos, entre orquesta, coro polifónico y banda de rock, se unirán en un espectáculo que recorrerá la carrera del líder de Soda Stereo y su etapa solista, con joyas de discos como Fuerza natural, Ahí vamos, Siempre es hoy, Bocanada y Amor amarillo. La función será a las 21, en el Auditorio Juan Victoria. Entradas en boletería y en www.mpvolar.com.ar.

En paralelo a estas grandes presentaciones, el espacio cultural también será sede del Festival Cuyo Contemporáneo, que se realiza del 10 al 14 de septiembre. El miércoles 10 a las 21, se presentará el Ensamble 4’33’’ con un homenaje a Luciano Berio, mientras que el jueves 1, será el turno de Berio + Beatles + Creaciones sanjuaninas. Ambas funciones con entrada libre y gratuita.

Finalmente, el viernes 12 de septiembre a las 21.30 h, la Orquesta Sinfónica de la FFHA-UNSJ ofrecerá el Concierto de la Amistad Argentina-Alemana, con el estreno del Concierto para Contrabajo de Noelia Escalzo con Leonardo Grosso como solista. El programa se completa con obras de Ernesto Drangosch y Johann Strauss, bajo la dirección del maestro Wolfgang Wengenroth. La entrada será libre y gratuita.