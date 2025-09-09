La Orquesta Sinfónica de la UNSJ se alista para un concierto muy especial, con estreno incluido

Una vez más, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ estará presentando todo su talento musical en el Auditorio Juan Victoria en lo que es un nuevo concierto de la temporada 2025. En esta oportunidad, se estará presentando un concierto estreno, además de piezas magistrales de la música orquestal.

Para aprovechar Este miércoles habrá feria con frutas y verduras recién salidas de la huerta en San Juan: dónde será

El concierto, enmarcado en la celebración de los 200 años de inmigración alemana en Argentina es que recibe el nombre de “Concierto de la Amistad”. En ese contexto, se estará presentando en una primera parte el estreno de Concierto para Contrabajo de Noelia Escalzo. El mismo contará con la presencia del solista Leonardo Grosso.

También los artistas estarán interpretando “Suite”, de Ernesto Drangosch; y “Don Juan” de Richard Strauss, una pieza que refleja el arco dramático del poema “Don Juans Ende”, de Nikolaus Lenau.

La cita es este viernes 12 de septiembre, a las 21:30 horas, en el Auditorio Juan Victoria, con entrada libre y gratuita.