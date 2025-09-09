martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Organización práctica

Menú liviano 3 días "estilo detox": ideas fáciles y mucha hidratación

Un esquema simple para ordenarte por tres días con frutas, verduras, granos y agua. Sin promesas de salud: solo un plan práctico y flexible

Por Irene Toledo
Guía práctica sin promesas: comidas simples, verduras, granos y mucha hidratación para organizarte tres días. Opciones flexibles.

Guía práctica sin promesas: comidas simples, verduras, granos y mucha hidratación para organizarte tres días. Opciones flexibles.

frutas-y-verduras-con-jugo.jpg

Este menú liviano de 3 días propone comidas simples, mucha hidratación y porciones moderadas. No es una dieta médica ni promete resultados: es una guía práctica para volver a lo básico, con ingredientes cotidianos y preparaciones fáciles.

Lee además
Carbonada cuyana, un clásico regional rendidor y sabroso.  
Cocina cuyana

Carbonada cuyana fácil en olla: receta paso a paso
top cinco de recetas sanjuaninas que no podes dejar de probar, segun la ia
Delicias

Top cinco de recetas sanjuaninas que no podés dejar de probar, según la IA

Cómo usar este plan

frutas-y-verduras-con-jugo.jpg
  • Porciones orientativas: ajustá según apetito y rutina.
  • Hidratación: apuntá a agua durante el día; infusiones sin azúcar, caldos suaves.
  • Cocción: preferí horno, plancha, vapor o salteados breves.

Día 1

Desayuno

Avena instantánea con leche o bebida vegetal + banana en rodajas y nueces.

Media mañana

Yogur natural + 1 fruta.

Almuerzo

Ensalada tibia: quinoa cocida, calabaza asada, tomate, perejil, aceite y limón.

Merienda

Infusión + tostadas integrales con queso untable.

Cena

Pollo a la plancha con brócoli al vapor y zanahoria. Aliño de oliva y limón.

Día 2

Desayuno

Licuado de frutas con agua o leche + 2 cdas de avena.

Media mañana

Puñado de frutos secos.

Almuerzo

Tarta de acelga (porción moderada) + ensalada de hojas.

Merienda

Fruta + té o mate (sin azúcar).

Cena

Pescado al horno con batata asada y cebolla. Hierbas y aceite de oliva.

Día 3

Desayuno

Huevos revueltos con tomate + 1 tostada integral.

Media mañana

Zanahoria y pepino en bastones + hummus.

Almuerzo

Wok de verduras (morrón, zucchini, champiñones) con arroz integral.

Merienda

Yogur natural o kefir + 1 fruta.

Cena

Sopa de verduras licuada + croutons caseros al horno.

Consejos generales

Hidratarse bien

Llevar una botella de agua; sumar caldos suaves, infusiones sin azúcar.

Organización simple

Cocinar granos y verduras en tandas para ahorrar tiempo.

Flexibilidad

Si algo no te gusta o no lo tenés, sustituí por opciones similares (pollo ↔ pescado; quinoa ↔ arroz integral).

Aviso: Este contenido es informativo y no reemplaza el consejo de profesionales de la salud.

Temas
Seguí leyendo

Comidas equilibradas para el almuerzo: 5 recetas rápidas con verduras y proteínas

Aprendé a hacer pan de lentejas sin harina: la receta rica y saludable de Paulina Cocina

Tortitas sanjuaninas al horno: receta fácil y casera

Budín de chocolate saludable: la receta sin azúcar ni lácteos, ideal para el mate

Receta fácil de bastones de calabacín: livianos, rápidos y con mucho sabor

Receta de pastel de papa argentino: versión casera fácil

Receta de locro criollo sanjuanino: la olla que abriga

Receta fácil de lasagna casera: cómo hacerla paso a paso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Este miércoles habrá una edición especial de la Feria Agroproductiva en el Centro Cívico.
Para aprovechar

Este miércoles habrá feria con frutas y verduras recién salidas de la huerta en San Juan: dónde será

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Te Puede Interesar

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado
Coletazos de Buenos Aires

Orrego se suma a los gobernadores que acceden a dialogar con Milei pero aún no fue convocado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Alvarez, Director Ejecutivo de Barrick, deslizó sugestivas críticas a la Mesa del Cobre.
Cuestionamientos

La fuerte definición de un alto ejecutivo de Barrick sobre la Mesa del Cobre

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Llega Paren en Off: el streaming de Tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste
Imperdible

Llega "Paren en Off": el streaming de Tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido