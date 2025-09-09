Menú liviano 3 días "estilo detox": ideas fáciles y mucha hidratación

Este menú liviano de 3 días propone comidas simples, mucha hidratación y porciones moderadas. No es una dieta médica ni promete resultados: es una guía práctica para volver a lo básico, con ingredientes cotidianos y preparaciones fáciles.
Un esquema simple para ordenarte por tres días con frutas, verduras, granos y agua. Sin promesas de salud: solo un plan práctico y flexible
Avena instantánea con leche o bebida vegetal + banana en rodajas y nueces.
Yogur natural + 1 fruta.
Ensalada tibia: quinoa cocida, calabaza asada, tomate, perejil, aceite y limón.
Infusión + tostadas integrales con queso untable.
Pollo a la plancha con brócoli al vapor y zanahoria. Aliño de oliva y limón.
Licuado de frutas con agua o leche + 2 cdas de avena.
Puñado de frutos secos.
Tarta de acelga (porción moderada) + ensalada de hojas.
Fruta + té o mate (sin azúcar).
Pescado al horno con batata asada y cebolla. Hierbas y aceite de oliva.
Huevos revueltos con tomate + 1 tostada integral.
Zanahoria y pepino en bastones + hummus.
Wok de verduras (morrón, zucchini, champiñones) con arroz integral.
Yogur natural o kefir + 1 fruta.
Sopa de verduras licuada + croutons caseros al horno.
Llevar una botella de agua; sumar caldos suaves, infusiones sin azúcar.
Cocinar granos y verduras en tandas para ahorrar tiempo.
Si algo no te gusta o no lo tenés, sustituí por opciones similares (pollo ↔ pescado; quinoa ↔ arroz integral).
Aviso: Este contenido es informativo y no reemplaza el consejo de profesionales de la salud.