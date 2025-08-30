sábado 30 de agosto 2025

Clásico y delicioso

Receta fácil de lasagna casera: cómo hacerla paso a paso

La lasagna casera es uno de los platos más buscados por los argentinos. Te contamos cómo prepararla con un paso a paso sencillo y tips para que quede perfecta.

Por Irene Toledo
Porción de lasagna casera con albahaca sobre plato blanco

Porción de lasagna casera con albahaca sobre plato blanco

La lasagna casera es un plato rendidor, sabroso y adaptable a todos los gustos. Con esta receta, podés prepararla en poco tiempo y sorprender a la familia con un clásico que nunca falla.

Ingredientes para la lasagna fácil

primer-disparo-de-lasana-en-un-plato-blanco

Preparar una lasagna fácil y económica es posible con pocos pasos y productos que se consiguen en cualquier supermercado.

Ingredientes básicos:

  • 500 g de carne picada

  • 1 cebolla grande

  • 2 dientes de ajo

  • 1 lata de puré de tomate

  • 250 g de queso rallado

  • 250 g de jamón cocido

  • 12 placas de masa para lasagna

  • Sal, pimienta y especias a gusto

Paso a paso para armar la lasagna casera

  • Sofreír la cebolla y el ajo en una sartén con un poco de aceite.

  • Agregar la carne picada, condimentar y cocinar hasta dorar.

  • Incorporar el puré de tomate y dejar cocinar unos 10 minutos.

  • Hervir las placas de lasagna según las instrucciones del paquete.

  • En una fuente para horno, colocar una capa de masa, una de relleno, jamón, queso, y repetir hasta terminar.

  • Finalizar con queso rallado por encima y hornear a 180 °C durante 30 minutos.

Tips para una lasagna perfecta

  • Usar queso fresco rallado en el momento potencia el sabor.

  • Si querés una opción más liviana, reemplazá la carne por verduras grilladas.

  • Para una textura cremosa, podés sumar una capa de salsa blanca casera.

Si querés sorprender con un plato clásico y sin muchos ingredientes estos tips para una buena lasagna cacera no pueden fallar.y vos...¿tenés una receta facorita de lasagna fácil y económica? Te leemos en nuestras redes.

