Receta fácil de lasagna casera: cómo hacerla paso a paso

La lasagna casera es un plato rendidor, sabroso y adaptable a todos los gustos. Con esta receta, podés prepararla en poco tiempo y sorprender a la familia con un clásico que nunca falla.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La lasagna casera es uno de los platos más buscados por los argentinos. Te contamos cómo prepararla con un paso a paso sencillo y tips para que quede perfecta.
La lasagna casera es un plato rendidor, sabroso y adaptable a todos los gustos. Con esta receta, podés prepararla en poco tiempo y sorprender a la familia con un clásico que nunca falla.
Preparar una lasagna fácil y económica es posible con pocos pasos y productos que se consiguen en cualquier supermercado.
500 g de carne picada
1 cebolla grande
2 dientes de ajo
1 lata de puré de tomate
250 g de queso rallado
250 g de jamón cocido
12 placas de masa para lasagna
Sal, pimienta y especias a gusto
Sofreír la cebolla y el ajo en una sartén con un poco de aceite.
Agregar la carne picada, condimentar y cocinar hasta dorar.
Incorporar el puré de tomate y dejar cocinar unos 10 minutos.
Hervir las placas de lasagna según las instrucciones del paquete.
En una fuente para horno, colocar una capa de masa, una de relleno, jamón, queso, y repetir hasta terminar.
Finalizar con queso rallado por encima y hornear a 180 °C durante 30 minutos.
Usar queso fresco rallado en el momento potencia el sabor.
Si querés una opción más liviana, reemplazá la carne por verduras grilladas.
Para una textura cremosa, podés sumar una capa de salsa blanca casera.
Si querés sorprender con un plato clásico y sin muchos ingredientes estos tips para una buena lasagna cacera no pueden fallar.y vos...¿tenés una receta facorita de lasagna fácil y económica? Te leemos en nuestras redes.