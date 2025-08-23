miércoles 10 de septiembre 2025

Merienda del sábado

Chocotorta express: la receta del postre argentino que no necesita horno

Fácil, rápido y con historia: aprendé a preparar la chocotorta, el clásico que sigue siendo furor en todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La chocotorta es, sin dudas, el postre más argentino de todos. Nació en los años 80 como una idea publicitaria para unir dos productos icónicos: las galletitas Chocolinas y el queso Mendicrim. La receta fue tan simple como irresistible: capas de galletitas remojadas en café o leche, dulce de leche y crema, todo sin necesidad de horno.

Hoy es un clásico infaltable en cumpleaños, reuniones familiares y hasta en versiones gourmet de restaurantes.

Ingredientes para una chocotorta clásica

  • 2 paquetes de galletitas Chocolinas

  • 500 g de dulce de leche repostero

  • 400 g de queso crema

  • Café, leche o chocolatada para mojar las galletitas

Rinde una fuente de 6 a 8 porciones.

Paso a paso para prepararla

  • Mezclar el queso crema con el dulce de leche hasta lograr una crema homogénea.

  • Remojar rápidamente las galletitas en café, leche o chocolatada.

  • Armar capas en una fuente: primero galletitas, luego la mezcla de dulce y queso.

  • Repetir hasta llenar la fuente.

  • Decorar con cacao amargo, chocolate rallado o granas de colores.

  • Enfriar al menos 3 horas en la heladera antes de servir.

Variantes creativas

  • Con bananas o frutillas: le dan un toque fresco y distinto.

  • En copa individual: ideal para cumpleaños o eventos.

  • Chocotorta borracha: mojar las galletitas en licor de café o vino oporto.

  • Light: usar galletitas integrales, queso crema light y dulce de leche reducido en azúcar.

El secreto de su éxito

La chocotorta combina practicidad y sabor ya que se hace en minutos, no necesita horno y siempre sale bien. Además, despierta nostalgiaentre generaciones de argentinos crecieron con este postre que hoy también tiene su lugar en redes sociales y hasta en competencias de pastelería.

Por Irene Toledo

