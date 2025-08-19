Cómo hacer "chocoflan", la receta mágica e irresistible que combina bizcochulo y flan casero

La torta imposible es un postre que combina dos recetas clásicas: la del flan casero y el bizcochuelo de chocolate. Es verdad que su nombre asusta, pero no porque sea difícil de preparar, sino porque desafía las leyes de la física.

Se trata de una torta que tiene una base de bizcochuelo de chocolate, una capa de flan y una cobertura de caramelo. También llamado chocoflan, esta receta no solo destaca por sorprender con su exquisito sabor, sino también por la forma de preparación y la "magia" que ocurre en horno.

Se llama torta imposible porque, durante la cocción, las mezclas del flan y el bizcocho se invierten de manera tal que sorprende a los conocineros inexpertos. Te dejamos la receta a continuación. image Recetas: ingredientes para hacer la torta imposible o chocoflan Para el caramelo: 200 gramos de azúcar Para el bizcochuelo: 2 huevos

100 gramos de azúcar

150 gramos de harina leudante (puede ser harina 0000 y polvo de hornear)

100 gramos de cacao en polvo

3 cucharadas aceite Para el flan: 500 mililitros de leche

100 gramos de azúcar

Esencia de vainilla, c/n

4 huevos Cómo se prepada la receta de la torta imposible: pasos del chocoflan casero Primero, vamos a realizar el caramelo. Para eso, coloca el azúcar en una sartén con una cucharada de agua a fuego bajo hasta que se derrita. Revuelve de a ratos y una vez que esté listo, colócalo en el molde que vas a usar para la torta imposible .

. Mientras tanto, prepara el bizcochuelo de chocolate . En un bowl, mezcla el azúcar y los huevos, batiendo hasta que duplique su tamaño. Luego, agrega el cacao y el aceite y bate bien. Por último, suma la harina y bate hasta integrar. Si la mezcla está dura, agrega más leche. Pon la mezcla del bizcochuelo de chocolate en el molde, sobre el caramelo endurecido.

A continuación, integra los huevos, el azúcar, la leche y la esencia de vainilla. Bate por 5 minutos y tira en crudo sobre el molde, arriba de la mezcla del bizcochuelo crudo. Hazlo despacio para que no se mezclen.

Luego, lleva el molde con la preparación del chocoflan dentro de un molde más grande con agua hirviendo (calcula 2 o 3 dedos de altura del agua). Cocina en horno medio por 1 hora o hasta que, al pinchar con un cuchillo, este salga seco.

dentro de un molde más grande con agua hirviendo (calcula 2 o 3 dedos de altura del agua). Cocina en horno medio por 1 hora o hasta que, al pinchar con un cuchillo, este salga seco. Lo ideal es que, en el horno, las mezclas del postre se inviertan y quede el bizcochuelo arriba y el flan abajo. Otra opción es colocar el flan sobre el caramelo y hornearlo un poco, luego sumar la mezcla de bizcochuelo y hornearlo un rato más. Deja enfriar una o dos horas antes de desmoldar. La receta del Chocoflan es sencilla y no tiene demasiados secretos, aunque nos parezca una torta imposible de hacer. Este postre cremoso, denso y sabroso es ideal para la sobremesa o para disfrutar en cualquier momento del día.

