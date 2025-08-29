viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Quedan pocos días

Concurso de la pizza sanjuanina: cómo participar y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

El concurso propone encontrar una receta de pizza con sello sanjuanino, usando productos regionales como tomate deshidratado, aceitunas, embutidos y vinos locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya están en marcha las inscripciones para participar en el concurso de la pizza sanjuanina.&nbsp;

Ya están en marcha las inscripciones para participar en el concurso de la pizza sanjuanina. 

San Juan puso en marcha hace unos días un concurso original con el que busca sumar un nuevo icono a su identidad gastronómica: la pizza sanjuanina. Ahora los organizadores recordaron a los interesados en participar que las inscripciones están en marcha, y queda poco tiempo.

Lee además
la pizza con sello sanjuanino vuelve a conquistar buenos aires
Evento

La pizza con sello sanjuanino vuelve a conquistar Buenos Aires
A través de un concurso, el Ministerio de Producción busca la pizza sanjuanina.
Delicioso certamen

Con un concurso, buscan la "pizza sanjuanina"

El certamen apunta a cocineros profesionales, aficionados y pizzerías sanjuaninas que quieran crear una receta original con ingredientes locales, que represente los sabores de la provincia: aceitunas, tomate deshidratado o embutidos, entre otros. Ya se puede participar completando un formulario online hasta el 5 de septiembre o hasta agotar los cupos.

Este concurso es organizado por el Gobierno de San Juan, junto a la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina (APYCE) y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), y ofrece premios tales como capacitaciones en Buenos Aires.

¿Cómo participar?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 5 de septiembre, o hasta agotar el cupo disponible por categoría. Los interesados deberán completar el formulario online a través de este enlace.

Podrán participar tanto profesionales de la gastronomía como cocineros amateurs y pizzerías locales, con el objetivo de abrir el juego a toda la comunidad.

Una pizza con sello sanjuanino

El proyecto es coordinado por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y busca integrar productos regionales como el tomate deshidratado rehidratado en vino Malbec, embutidos artesanales, quesos locales, aceitunas y orégano sanjuanino. También se contemplan versiones innovadoras como la pizza al moscato o al champán.

“El objetivo es crear una pizza de molde o a la piedra que represente a San Juan, utilizando lo mejor de nuestros productos. Puede adaptarse a cualquier receta, pero con un fuerte sello local”, explicó Adrián Alonso, director de Comercio Exterior de la provincia.

El concurso será supervisado por el chef Omar Martínez, quien también destacó la importancia de esta propuesta: “Buscamos poner en valor nuestra gastronomía. La pizza es un alimento accesible y puede incorporar más de 30 productos de nuestra economía regional. Queremos que participen todos: profesionales, aficionados y pizzerías”.

Proyección nacional

La final del concurso se desarrollará en el marco del Encuentro Olivícola Internacional Mario Solinas, un evento clave dentro del calendario gastronómico y cultural de San Juan. El jurado estará compuesto por tres representantes de APYCE, incluyendo un maestro pizzero y empresarios del sector.

Temas
Seguí leyendo

Dolor de bolsillo: aumenta el impuesto a los combustibles y volverá a subir la nafta

Llega un nuevo Electro Fans: cómo comprar electrodomésticos con hasta 45% de descuento y en cuotas sin interés

Llegan los cambios en Dilexis: tras el cimbronazo, centralizan "gran parte de la producción en San Juan" con un importante anuncio

Salta avanza fuerte en su Corredor Bioceánico y el sanjuanino Agua Negra sigue en pausa

Mendoza mira de reojo a San Juan porque exporta mucho más y lidera en Cuyo

Cuenta regresiva para la EVISAN 2025: con cambios en la agenda, pero más brindis que nunca

Cuál es la firma extranjera que busca quedarse con una empresa con sede en San Juan

Los dos motivos que llevaron a Dilexis a la grave crisis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
llega un nuevo electro fans: como comprar electrodomesticos con hasta 45% de descuento y en cuotas sin interes
Para aprovechar

Llega un nuevo Electro Fans: cómo comprar electrodomésticos con hasta 45% de descuento y en cuotas sin interés

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

En el día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver
En sus palabras

En el día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

Te Puede Interesar

Mina de oro Veladero en San Juan. La gestión de José Luis Gioja se caracterizó por un fuerte apoyo a la minería. 
Declaraciones

Las tres definiciones políticas sobre minería de José Luis Gioja en Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa.
Judiciales

Otros dos sanjuaninos, en la mira por tenencia y distribución de pornografía infantil: uno terminó condenado

Ya están en marcha las inscripciones para participar en el concurso de la pizza sanjuanina. 
Quedan pocos días

Concurso de la pizza sanjuanina: cómo participar y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana