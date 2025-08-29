Concurso de la pizza sanjuanina: cómo participar y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Ya están en marcha las inscripciones para participar en el concurso de la pizza sanjuanina.

San Juan puso en marcha hace unos días un concurso original con el que busca sumar un nuevo icono a su identidad gastronómica: la pizza sanjuanina. Ahora los organizadores recordaron a los interesados en participar que las inscripciones están en marcha, y queda poco tiempo.

El certamen apunta a cocineros profesionales, aficionados y pizzerías sanjuaninas que quieran crear una receta original con ingredientes locales, que represente los sabores de la provincia: aceitunas, tomate deshidratado o embutidos, entre otros. Ya se puede participar completando un formulario online hasta el 5 de septiembre o hasta agotar los cupos.

Este concurso es organizado por el Gobierno de San Juan, junto a la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina (APYCE) y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), y ofrece premios tales como capacitaciones en Buenos Aires.

¿Cómo participar?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 5 de septiembre, o hasta agotar el cupo disponible por categoría. Los interesados deberán completar el formulario online a través de este enlace.

Podrán participar tanto profesionales de la gastronomía como cocineros amateurs y pizzerías locales, con el objetivo de abrir el juego a toda la comunidad.

Una pizza con sello sanjuanino

El proyecto es coordinado por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y busca integrar productos regionales como el tomate deshidratado rehidratado en vino Malbec, embutidos artesanales, quesos locales, aceitunas y orégano sanjuanino. También se contemplan versiones innovadoras como la pizza al moscato o al champán.

“El objetivo es crear una pizza de molde o a la piedra que represente a San Juan, utilizando lo mejor de nuestros productos. Puede adaptarse a cualquier receta, pero con un fuerte sello local”, explicó Adrián Alonso, director de Comercio Exterior de la provincia.

El concurso será supervisado por el chef Omar Martínez, quien también destacó la importancia de esta propuesta: “Buscamos poner en valor nuestra gastronomía. La pizza es un alimento accesible y puede incorporar más de 30 productos de nuestra economía regional. Queremos que participen todos: profesionales, aficionados y pizzerías”.

Proyección nacional

La final del concurso se desarrollará en el marco del Encuentro Olivícola Internacional Mario Solinas, un evento clave dentro del calendario gastronómico y cultural de San Juan. El jurado estará compuesto por tres representantes de APYCE, incluyendo un maestro pizzero y empresarios del sector.