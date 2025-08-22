Con un concurso, buscan la "pizza sanjuanina"

San Juan tiene una enorme cantidad de productos regionales que se pueden conjugar de distintas maneras para formar platos deliciosos. Teniendo cuenta estos ingredientes, es que el Ministerio de Producción creó el concurso de la “pizza sanjuanina”. El certamen busca definir un modelo propio que integre productos locales y se convierta en un nuevo ícono gastronómico de la provincia.

Tras más de un año de trabajo conjunto con la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanada de la Argentina (APYCE) y Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), el Gobierno de San Juan dará inicio al primer concurso para crear la pizza sanjuanina, con el objetivo de posicionarla como marca identitaria al igual que la tradicional empanada.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, plantea la creación de un modelo único de pizza que incorpore ingredientes y sabores característicos de la provincia. Entre ellos se destacan el tomate deshidratado rehidratado en vino Malbec, embutidos regionales, quesos locales, aceitunas, orégano y hasta innovaciones como la pizza al moscato o al champán.

El director de Comercio Exterior, Adrián Alonso mencionó que “se busca hacer un modelo de pizza sanjuanina de molde o a la piedra que identifique a San Juan con productos de la provincia, que puede integrar la receta de cualquier pizza que se haga en el país”.

La Universidad Católica de Cuyo será la encargada de coordinar la dinámica del concurso, que estará bajo la supervisión del chef Omar Martínez, reconocido por su participación en la última edición de la Rural de Palermo.

El chef Omar Martinez acotó: “Buscamos con esto poner en valor nuestra gastronomía y productos. La pizza es un alimento que está al alcance de todos se puede elaborar con más de 30 productos que tiene nuestra economía regional. La idea es convocar a todos, profesionales o no y a pizzerías a que se sumen a encontrar la identidad de la pizza sanjuanina”.

El jurado estará integrado por tres representantes de APYCE, entre ellos un maestro pizzero y empresarios del rubro. El certamen se desarrollará en el marco del Encuentro Olivícola Internacional Mario Solinas, sumando un atractivo más a la agenda gastronómica y cultural de la provincia.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno destacó que “muchas veces hablamos de nuestros productos identificamos al tomate o aceite de oliva. Con este certamen armaremos un cadena de valor que tendrá los mejores productos sanjuaninos. Como nos pide el gobernador -Marcelo- Orrego, trabajamos buscando que San Juan sea referente de la región y este certamen nos permitirá lograrlo”

Las inscripciones para participar abrirán la próxima semana y ofrecerán a los ganadores la posibilidad de realizar un curso especializado en la Escuela de Pizzerías de APYCE, en Buenos Aires.

Por su parte el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar agregó: “La idea es que San Juan se venda cada vez más al resto del país y al mundo. Ese es nuestro objetivo que nos ha planteado nuestro gobernador y el concurso pizza sanjuanina no hace más que ir en ese sentido”.

Así, San Juan busca dar un paso más en la construcción de una identidad gastronómica propia, combinando tradición, innovación y el valor agregado de su producción local.