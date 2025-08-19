Los jóvenes podrán colorear la Capital con murales: hay premios de $1 millón en insumos de arte

La Municipalidad de la Capital invita a los jóvenes a pintar dejar su marca en la ciudad a través de murales.

Este martes, las autoridades de la Municipalidad de la Capital presentaron el Concurso de Murales 2025 destinado a estudiantes con orientación artística. La convocatoria fue denominada “Pinta Mi Ciudad” y entregará premios de $1.000.000 en insumos artísticos a las obras ganadoras.

En conferencia de prensa, la intendenta Susana Laciar anunció el lanzamiento de la propuesta destinada a jóvenes estudiantes con orientación artística, para que puedan intervenir el paisaje urbano a través de murales originales.

El concurso está dirigido a estudiantes de escuelas secundarias con orientación en arte o diseño y a estudiantes de carreras terciarias o universitarias afines que tengan domicilio en la Ciudad de San Juan. Podrán participar en grupos de hasta 7 integrantes, acompañados por un docente responsable.

Bajo el lema “San Juan innovador y resiliente”, los murales deberán transmitir identidad, pertenencia y creatividad, reflejando la mirada de las nuevas generaciones sobre el presente y futuro de la Ciudad.

Los detalles del concurso

* Inscripción gratuita hasta el 7 de septiembre, mediante formulario digital disponible en https://forms.gle/rjSCyH7Eu7eVLJbp9

* Ejecución de murales: del 12 al 26 de septiembre, en el Museo de la Historia Urbana

* Se seleccionarán 15 proyectos que serán pintados en muros exteriores del museo

* La Municipalidad proveerá todos los insumos artísticos y materiales necesarios

Cada grupo deberá presentar:

* Título del mural

* Boceto digital (PDF o JPG)

Descripción conceptual

* Datos de los integrantes y docente acompañante

Se otorgarán $1.000.000 en insumos artísticos para el mejor mural en cada una de las siguientes categorías:

* Escuelas secundarias

* Carreras terciarias o universitarias

El jurado estará integrado por Mercedes Yacante, Eliana Femenía, Estela Milán y Lucas Sepúlveda, artistas visuales de destacada trayectoria.

