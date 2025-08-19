martes 19 de agosto 2025

Una pinturita

Los jóvenes podrán colorear la Capital con murales: hay premios de $1 millón en insumos de arte

Desde la Municipalidad abrieron la convocatoria para que los jóvenes artistas dejen su huella en el departamento con el concurso “Pinta Mi Ciudad”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Municipalidad de la Capital invita a los jóvenes a pintar dejar su marca en la ciudad a través de murales.

Este martes, las autoridades de la Municipalidad de la Capital presentaron el Concurso de Murales 2025 destinado a estudiantes con orientación artística. La convocatoria fue denominada “Pinta Mi Ciudad” y entregará premios de $1.000.000 en insumos artísticos a las obras ganadoras.

En conferencia de prensa, la intendenta Susana Laciar anunció el lanzamiento de la propuesta destinada a jóvenes estudiantes con orientación artística, para que puedan intervenir el paisaje urbano a través de murales originales.

image

El concurso está dirigido a estudiantes de escuelas secundarias con orientación en arte o diseño y a estudiantes de carreras terciarias o universitarias afines que tengan domicilio en la Ciudad de San Juan. Podrán participar en grupos de hasta 7 integrantes, acompañados por un docente responsable.

Bajo el lema “San Juan innovador y resiliente”, los murales deberán transmitir identidad, pertenencia y creatividad, reflejando la mirada de las nuevas generaciones sobre el presente y futuro de la Ciudad.

Los detalles del concurso

* Inscripción gratuita hasta el 7 de septiembre, mediante formulario digital disponible en https://forms.gle/rjSCyH7Eu7eVLJbp9

* Ejecución de murales: del 12 al 26 de septiembre, en el Museo de la Historia Urbana

* Se seleccionarán 15 proyectos que serán pintados en muros exteriores del museo

* La Municipalidad proveerá todos los insumos artísticos y materiales necesarios

Cada grupo deberá presentar:

* Título del mural

* Boceto digital (PDF o JPG)

  • Descripción conceptual

* Datos de los integrantes y docente acompañante

Se otorgarán $1.000.000 en insumos artísticos para el mejor mural en cada una de las siguientes categorías:

* Escuelas secundarias

* Carreras terciarias o universitarias

El jurado estará integrado por Mercedes Yacante, Eliana Femenía, Estela Milán y Lucas Sepúlveda, artistas visuales de destacada trayectoria.

image
image

