Un sanjuanino, ganador de más de cinco millones de pesos gracias a la Quiniela Max

Nuevamente un sanjuanino fue tocado por la varita de la suerte y tras realizar su jugada en la Quiniela Max, su número fue el elegido por el azar, haciendo saltar el pozo. Así lo informaron desde la gerencia de préstamos de la Caja de Acción Social.

Conforme a la información, el sorteo se realizó durante la noche del jueves y la jugada ganadora fue vendida en una agencia ubicada en Santa Lucía. El apostador afortunado se llevará a casa un premio que alcanza los $5.040.000.

Es importante recordar que tienen tiempo hasta el 1 de septiembre para reclamar y hacerse del premio. Caso contrario, el mismo prescribe y no podrá reclamarlo luego de la fecha. image

Compartí esta nota en redes sociales:







