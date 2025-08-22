viernes 22 de agosto 2025

Nuevo millonario

Un sanjuanino, ganador de más de cinco millones de pesos gracias a la Quiniela Max

El sorteo de la Quiniela Max se realizó este jueves por la noche, donde un sanjuanino acertó al número logrando que salte el pozo. El monto del premio y hasta cuándo se puede retirar.

Por Mariela Pérez
loto azar sorteo.jpg

Nuevamente un sanjuanino fue tocado por la varita de la suerte y tras realizar su jugada en la Quiniela Max, su número fue el elegido por el azar, haciendo saltar el pozo. Así lo informaron desde la gerencia de préstamos de la Caja de Acción Social.

Conforme a la información, el sorteo se realizó durante la noche del jueves y la jugada ganadora fue vendida en una agencia ubicada en Santa Lucía. El apostador afortunado se llevará a casa un premio que alcanza los $5.040.000.

Es importante recordar que tienen tiempo hasta el 1 de septiembre para reclamar y hacerse del premio. Caso contrario, el mismo prescribe y no podrá reclamarlo luego de la fecha.

image

Temas
