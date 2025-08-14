jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos advierten por el avance de negocios chinos con productos importados y reclaman condiciones igualitarias para competir. La caída de ventas no se frena.

Por Elizabeth Pérez
Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de "invasión".

Los comerciantes sanjuaninos están preocupados: de dos importadoras chinas abiertas en el microcentro hasta junio pasado, ahora hay una "invasión", con entre 10 y 12 locales instalados o en proceso de instalación, en el corazón de la ciudad, según informó la Cámara de Comerciantes Unidos.

Lee además
el revival de las importadoras en san juan, un guino a los 90 y el analisis de quienes se encuentran en el rubro
Tendencia comercial

El revival de las importadoras en San Juan, un guiño a los '90 y el análisis de quienes se encuentran en el rubro
¿invasion china en el microcentro sanjuanino? el fenomeno comercial que sorprendio durante la primera mitad de 2025
Impacto

¿Invasión china en el microcentro sanjuanino? El fenómeno comercial que sorprendió durante la primera mitad de 2025

La modalidad de estos nuevos negocios, que se presentan como “polirubros” y ofrecen productos de bazar, ferretería, electricidad y artículos del hogar a precios imbatibles, ha generado un fuerte malestar entre los comerciantes locales, quienes temen por la sustentabilidad del comercio tradicional que genera empleo y motoriza la economía provincial.

“La cantidad de productos importados que está ingresando y la oferta a través de internet hace que tengamos una competencia que hoy prácticamente atenta con el comercio local instalado, que es el que genera empleos”, dijo Marcelo Quiroga, presidente de los Comerciantes Unidos, en declaraciones a Radio Sarmiento. Agregó que reina gran preocupacion porque las ventas no remontan, y habló de caídas de hasta un 4% respecto al año pasado.

Penetración china

El microcentro sanjuanino vive una transformación acelerada con la irrupción de las importadoras facilitadas por la política de apertura del gobierno nacional para abaratar los precios. La zona comercial más transitada de la ciudad vive una modalidad que se repite: locales grandes, que venden desde artículos de bazar y ferretería hasta eléctricos y artículos del hogar. La lógica es clara: precios bajos, surtido amplio y abastecimiento directo desde China que pone en jaque al comercio local.

“Esto impacta directamente en muchísimos sectores del comercio establecido, que es el que genera empleo y paga impuestos en la provincia", señaló Quiroga. “Esto impacta directamente en muchísimos sectores del comercio establecido, que es el que genera empleo y paga impuestos en la provincia", señaló Quiroga.

“Si el Estado no pone reglas claras, el comercio sanjuanino está en riesgo de desaparecer”, agregó Quiroga, al tiempo que reclamó dos puntos clave: la reducción de impuestos y una reforma laboral para que el comercio local pueda competir.

Qué reclaman

Uno de los puntos más fuertes de la denuncia es la desigualdad en las condiciones de competencia. Aunque las importadoras pagan impuestos, lo hacen bajo un régimen mucho más favorable que el del comercio local, lo que les permite ofrecer precios imposibles de igualar.

"Para ser acorde, tenés que reducir los impuestos, tenés que hacer una reforma laboral que sea acotada o propia para poder seguir y hacer una competencia realmente pareja, porque con los valores que se manejan en China es imposible llegar", remarcó el titular de la Cámara.

Además, señaló que, aunque el consumidor hoy prioriza el precio, no siempre eso significa mejor negocio: "La calidad de los productos es cuestionable. Siempre vas a tener los productos argentinos por superior a lo que son los productos chinos."

Desde la Cámara también advirtieron que estos locales generan poco empleo local, ya que generalmente emplean solo a familiares que incluso viven en el mismo local, contratando solo uno o dos trabajadores externos.

Otro punto que destacaron desde la Cámara de comerciantes es el económico: los fondos que generan estos comercios se transfieren al exterior con gran facilidad, gracias a los mecanismos que hoy permite el sistema. "Ese dinero no se reinvierte en San Juan, no se queda en el país. La industria local está en desventaja total", advierten.

El temor de los comerciantes locales es que la capital de San Juan termine convertida en una gran "feria de productos importados", sin identidad ni diversidad. "Esto no es una queja contra los chinos ni contra el que quiere invertir. El problema es que lo hagan con reglas desiguales. Si quieren competir, que lo hagan con las mismas condiciones que nosotros", expresó Quiroga.

Desde la Cámara insistieron en que hoy el comercio está asfixiado por los costos y la caída de las ventas. Dijeron que, aunque no se reportan despidos masivos, las empresas están buscando reducir personal y achicar gastos, incluso migrando a ubicaciones con alquileres más económicos.

Temas
Seguí leyendo

Estudiantes de China participaron de una visita institucional en el Ministerio de Gobierno

Los dos cortes de carne que presentaron aumentos de precio en la Feria de Capital

El Banco Nación le planta cara a las billeteras virtuales: qué decisión tomó

En medio del paro universitario, anunciaron un aumento salarial para docentes y no docentes

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación

En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

Según el Indec, la inflación de julio fue del 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%

Según el Indec, la inflación de julio fue de 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El segmento clientes sueldo del Banco Nación accede además a líneas de préstamos personales y créditos para vehículos, todo gestionable mediante la plataforma digital “BNA+”, prescindiendo de visitas a sucursales
Nuevo rendimiento

El Banco Nación le planta cara a las billeteras virtuales: qué decisión tomó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró a lo Garder: dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira
Exclusivo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira

Te Puede Interesar

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: Que la última motoneta sea en San Juan
Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan
Colecta

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan