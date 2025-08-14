Fuerte caída de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York anotaron rojos de hasta 9% . Las bajas fueron encabezadas por los papales de Supervielle, que cayeron 9,3% . La siguieron Telecom y Edenor, con retrocesos de 7,4% y 5,7% , respectivamente.

Economía El gobierno renovó casi los dos tercios de vencimientos de la deuda en pesos, con tasas de hasta el 70%

A nivel local, el índice líder de la Bolsa porteña, el S&P Merval, cerró el jueves con una caída de 4,3% en pesos . En cuanto a los bonos en dólares , operaron en terreno negativo, con bajas de hasta 0,5% en el exterior.

Las fuertes caídas de los papeles argentinos se dieron tras la licitación de deuda que realizó el Gobierno al renovar solo el 61% de los vencimientos. Este mediodía, el Banco Central y el Tesoro anunciaron medidas para aspirar parte de los pesos que quedaron libres tras la subasta.

Los analistas del mercado esperaban que la licitación no renovara el total de los vencimientos -que ascendían a $15 billones-, precisamente porque los bancos necesitaban pesos para cumplir con los encajes aumentados desde este mes.

Sobre las caídas de este jueves, el operador Gustavo Ber analizó: “Los inversores intentan interpretar -y evaluar las implicancias- de los sucesivos cambios en la estrategia financiera en busca de generar una normalización de las tasas“.

El clima internacional no ayudó a los activos argentinos. Los principales índices de Wall Street cerraron estables, luego de operar en baja durante buena parte del día. El principal factor de explicación fue el último informe de inflación mayorista en Estados Unidos, que mostró una aceleración y llevó a los operadores a reducir las apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed en septiembre.

Las tasas en pesos, en alza

Las tasas en pesos siguieron altas este jueves. La caución operó en la zona de 70% y los futuros de dólar en que vencen hasta octubre mostraron tasas de entre 50% y 59%.

Por su parte, los retornos de los bonos en pesos convalidaron los niveles de la licitación del miércoles. “Los rendimientos de las Lecap y los Boncap cerraron en el rango 2,7%-4,2%, tras la última subasta del Tesoro, en la que había dado un premio por sobre el mercado secundario”, puntualizó PPI.

Mercado cambiario: a cuánto cotizan el dólar oficial y los financieros este 14 de agosto

El tipo de cambio mantuvo la calma y cerró con una nueva baja. El dólar oficial recortó $15 este jueves y se vendió a $1310 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, en tanto, finalizó la rueda en $1300, con una baja diaria de $13. En la semana, esa cotización retrocedió $26.

Por su parte, los dólares financieros también cerraron la semana con leves caídas. El dólar MEP cedió 0,8% y se negoció a $1308,14 y el contado con liquidación (CCL) bajó 0,9% a $1310,91.

En el mercado paralelo, el dólar blue operó a $1320, es decir, $20 por debajo del cierre previo.

Ber se refirió a la dinámica cambiaria, que se presenta con mayor estabilidad: “El dólar continúa calmo - a nivel mayorista ya cerca de los $1300 – a partir de las elevadas tasas reales que siguen alimentando apuestas de ‘carry’. Aún así, existen inquietudes respecto a cuál será su respuesta cuando las tasas vayan aflojando y así se pueda verse reducida la oferta de divisas, lo cual como contrapartida podría también sumar una habitual mayor dolarización electoral".