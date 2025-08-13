El gobierno renovó casi los dos tercios de vencimientos de la deuda en pesos, con tasas de hasta el 70%

Algunos analistas en la previa estimaron que el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, no iba a poder renovar el 100% de la deuda que vencía en el primer llamado a licitación de agosto. Y así ocurro, el gobierno renovó el 66%, pero con tasas en alza, que llegaron en el tramo mas corto al 70% anual.

La estrategia de tratar de limitar el acceso de los inversores a las dos lecaps mas cortas, que vencen dentro de un mes, para así forzar alguna baja de la tasa no ocurrió . De hecho, en la jornada previa tampoco se vieron caídas de tasas en los mercados secundarios.

Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, anunció: "La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $9,147 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,977 billones. Esto significa un rollover sobre los vencimientos del día de la fecha de 61,07%".

El resultado fue el siguiente:

LECAP/BONCAP

Al 12 de septiembre (S12S5) $2,086 billones a 4,48% TEM / 69,20% TIREA

Al 30 de septiembre (S30S5) $1,192 billones a 4,20% TEM / 63,78% TIREA

Al 31 de octubre (S31O5) $0,700 billones a 3,90%TEM / 58,36% TIREA

Al 11 de noviembre (S11N5) $1,865 billones a 3,94% TEM / 58,99% TIREA

Al 16 de enero (S16E6) $0,774 billones a 3,60% TEM / 52,87% TIREA

Al 13 de febrero (S13F6) $0,519 billones a 3,68% TEM / 54,32% TIREA

TAMAR

Al 10 de noviembre (M10N5) $1,150 billones a +6,00% TNA

Al 16 de enero (M16E6) $0,861 billones a +7,50% TNA

Al 13 de febrero (M13F6) -

DESIERTA

Dólar Linked al 14 de diciembre y BONCER 30 de octubre (TZXO5)

Desde Puente señalaron que “el resultado de la licitación refleja el faltante de liquidez del mercado”.

“El rollover fue bajo (61%), aún aceptando el 91% de las posturas a tasas por encima del mercado. Sorprende un poco la poca demanda por las especies más cortas, que no llegaron al límite máximo establecido por la licitación”, indicaron desde Puente.

Remarcaron que “en contraste, la demanda por especies algo más largas, tanto a tasa fija como TAMAR, fue comparable con la de las cortas”.

“Esto puede deberse a la flamante ventanilla de liquidez del BCRA, que habilita a hacer pases contra bonos mayores a 60 días de plazo. No hubo demanda para el boncer ni el dollar-linked, lo cual sugiere que los inversores prefirieron lockear tasa a estos niveles altos a la espera de una eventual compresión”, indicaron.

Matias Waitzel, socio de AT Inversiones consideró: "A mi parecer el nivel de rolleo fue claramente bajo y hay que ver como impacta mañana el flujo sobrante de pesos en el tipo de cambio y en las tasas de caución. Seguramente haya algo de volatilidad cambiaria pero nada que sea para preocuparse".

Gabriel Caamaño, economista de Outlier irnonizó respecto del equipo de finanzas "Al primero que arranque con Punto Anker, hablando en serio, corchazo en la frente", expresó al referirse a la medida en la cual el gobierno plantea que cuando hay una menor captación de fondos desde el Estado es porque hay mas demanda de crédito del sector privado.

"Dicho eso, buena parte de lo que no se renovó fue porque directamente no le ofrecieron, de ahí se infiere que al menos una parte importante sea por cambios en integración encajes. Tasas cortas al alza, a pesar de los montos máximos o topes", indicó..

Sin ventanilla de liquidez

Federico Furiase, director del BCRA a quien se menciona como posible candidato en la provincia de Buenos Aires, rechazó que la entidad haya puesto a disposición una "ventanilla de liquidez" para los bancos.

“No hay ninguna ventana de liquidez ni nada que se parezca a eso. Esto es una operatoria entre los bancos y el Banco Central, donde el Banco Central le da los pesos a los bancos para que los bancos que están en rojo producto del apretón monetario que se hizo muy fuerte y la suba de encajes, pongan esos pesos como encaje a tasa cero en el Banco Central”, afirmó.

