Caputo culpó al kirchnerismo de la suba del dólar

En la última de jornada de julio, el tipo de cambio oficial saltó $55 y cerró a $1380. Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda afirmó: “No es nada que no haya pasado antes . Se trata de exagerar la situación desde ciertos lados. En febrero del 2024, el tipo de cambio llegó a estos niveles, después en julio de 2024 también. En marzo, cuando decían que no íbamos a llegar a ningún acuerdo, subió y volvió a bajar a $1100″.

“Ante el riesgo ‘kuka’ o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse y no es nada que no hayamos esperado. El tipo de cambio flota, puede subir o puede bajar. El Banco Central interviene en el piso o en el techo de la banda, no hay otra intervención. Tenemos que acostumbrarnos a eso”, remarcó en declaraciones en el streaming Carajo.

Caputo, asimismo, planteó que la principal preocupación del Gobierno es la inflación: “Siempre vamos a estar focalizados que no sobre ni un peso, que la oferta y la demanda esté lo más equilibrada posible. Si sube, el Banco Central tiene las herramientas para absorver los pesos que sean necesarios para equilibrarlo. Si subiera el tipo de cambio, que no se reflejara en precios, como estuvo pasando en el último tiempo”.

Por otro lado, el ministro anunció que hubo una modificación en el cronograma de acumulación de reservas: “Estamos yendo a un cronograma mucho más compatible con la evolución de la macro. Esto va a ser muy bien recibido por el mercado”.

Para Caputo, este cambio va a mejorar las posibilidades de acceder al mercado internacional para refinanciar los vencimientos de capital. “Nuestro problema no fue la compra de reservas. Hemos comprado el doble de reservas, casi US$26 mil millones, que cualquier otro gobierno; el tema es de la acumulación, porque estamos cancelando deudas desde hace 18 meses”, planteó.

“Teniendo un sendero más digerible para el programa, va a facilitarlo y va a permitir una mayor acumulación de reservas”, indicó. Además, confirmó que el lunes ingresará el giro de US$2000 millones del Fondo, que se destrabó tras la aprobación de la primera revisión del acuerdo firmado en abril.

“Esta revisión es súper importante. Había un montón de nerviosismo del lado del Fondo. Pero esto confirma que el diseño que pensamos funcionó bien y los resultados fueron en línea con lo que ellos querían ver. La sensación no es una revisión normal, tenía algunos elementos más cargados”, agregó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

“En agosto, luego de analizar las distintas operaciones que hicimos, vamos a aumentar el nivel de encaje en las cuentas bancarias. Después de la última licitación, quedó una cantidad de pesos que para nosotros es excedente para el sistema; creemos que así vamos a contribuir a reducir la volatilidad y hacer que el sistema funciona eficientemente con menos pesos”, anunció.