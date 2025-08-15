Una joven apareció muerta en el placard de un ex comisario preso

La Justicia de Córdoba confirmó que el cuerpo hallado en un placard tapiado dentro de un departamento céntrico pertenecía a Milagros Micaela Basto, una joven de 22 años conocida como “Pitu” que era buscada desde agosto de 2024.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La joven de 22 años fue identificada como Milagros Basto, y la buscaban desde agosto del 2024.
La Justicia de Córdoba confirmó que el cuerpo hallado en un placard tapiado dentro de un departamento céntrico pertenecía a Milagros Micaela Basto, una joven de 22 años conocida como “Pitu” que era buscada desde agosto de 2024.
Basto, madre de un niño, atravesaba problemas de adicción y en el último tiempo vivía en situación de calle. Aunque mantenía escaso contacto con su familia, visitaba esporádicamente a su hijo, pero en agosto dejó de hacerlo. Sus allegados comenzaron a difundir su búsqueda en redes sociales en noviembre y, un mes después, el Ministerio Público Fiscal provincial pidió colaboración oficial para encontrarla.
El hallazgo se produjo el 5 de julio, cuando dos albañiles que trabajaban en un edificio de la calle Buenos Aires al 300 percibieron un fuerte olor proveniente del departamento 3°B. Allí, encontraron un armario sellado con madera y cemento; en su interior había un cuerpo envuelto en frazadas, atado con un cable y en avanzado estado de descomposición.
La vivienda estaba ocupada por el excomisario Horacio Antonio Grasso, condenado en 2007 por el asesinato del niño Facundo Novillo Cancinos y sentenciado en 2009. Aunque cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica, había sido trasladado recientemente al penal de Bouwer por violar la medida.
Con la identidad de la víctima confirmada, la fiscal de Instrucción N°1, María Celeste Blanco, dispuso la detención de Grasso y de su hermano Javier, dueño del departamento y contratante de los albañiles, señalados como principales sospechosos del femicidio. La investigación continúa para determinar la fecha exacta de la muerte, las circunstancias del crimen y la posible relación entre la joven y los imputados.