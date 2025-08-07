Macabro femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza y buscan a su esposo

Una mujer, de 30 años, fue asesinada a mazazos en la cabeza en su vivienda y los pesquisas buscan por el crimen al esposo de la víctima. El femicidio se descubrió este jueves en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la fallecida en el ilícito fue identificada, en forma oficial, como Lucía Elizabeth Rubio .

Según agregaron los informantes, el hallazgo se produjo en la madrugada en el edificio N° 996, de un complejo de monoblocks, situado en las cercanías del cruce de Esteban Bongiovanni y Juan Vucetich.

Trascendió que los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa, lográndose determinar que presentaba múltiples fracturas tanto en el rostro como en el cráneo.

A su vez, en el domicilio se incautaron una maza utilizada en tareas de albañilería (que se asegura que se usó para matar a la muchacha), 36 envoltorios con cocaína, una balanza digital de precisión y tres aparatos de telefonía celular.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 8ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario, para apresar al sospechoso, que presuntamente se llamaría Mauro y que sería un individuo de 31 años.

Hasta el momento, se estima que el crimen habría sido consumado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Femicidio”, la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

FUENTE: Crónica