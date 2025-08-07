jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran Buenos Aires

Macabro femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza y buscan a su esposo

La víctima era una joven de 30 años. El horrible episodio fue descubierto en la madrugada de este jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En este barrio se produjo el crimen de Lucía Elizabeth Rubio.

En este barrio se produjo el crimen de Lucía Elizabeth Rubio.

Una mujer, de 30 años, fue asesinada a mazazos en la cabeza en su vivienda y los pesquisas buscan por el crimen al esposo de la víctima. El femicidio se descubrió este jueves en el oeste del conurbano bonaerense.

Lee además
La mujer quedó detenida tras asesinar a su hijo con un cuchillo en Río Cuarto.
Aberrante episodio

Consternación en Río Cuarto: una mujer mató a cuchillazos a su hijo de 14 años
Andreina Yanet Gutiérrez y Jimena Macarena Cuello ante el juez en marzo pasado.
Justicia

Zafó de la cárcel una mujer implicada en una estafa por casi $900.000 a una pareja

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la fallecida en el ilícito fue identificada, en forma oficial, como Lucía Elizabeth Rubio.

Según agregaron los informantes, el hallazgo se produjo en la madrugada en el edificio N° 996, de un complejo de monoblocks, situado en las cercanías del cruce de Esteban Bongiovanni y Juan Vucetich.

Trascendió que los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa, lográndose determinar que presentaba múltiples fracturas tanto en el rostro como en el cráneo.

A su vez, en el domicilio se incautaron una maza utilizada en tareas de albañilería (que se asegura que se usó para matar a la muchacha), 36 envoltorios con cocaína, una balanza digital de precisión y tres aparatos de telefonía celular.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 8ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario, para apresar al sospechoso, que presuntamente se llamaría Mauro y que sería un individuo de 31 años.

Hasta el momento, se estima que el crimen habría sido consumado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Femicidio”, la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Identificaron a la mujer que chocó con el tren de carga en Caucete

Encuentran a una mujer asesinada con un mensaje en el cuerpo: quién es el principal sospechoso

"Kirchnerismo Nunca Más", el polémico slogan de Javier Milei para inaugurar la campaña bonaerense

Alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y hasta los docentes terminaron heridos

Cómo bendecir tu casa en San Cayetano para que no te falte trabajo

Asesino serial de Jujuy: el macabro hallazgo en los platos de sus perros

Nación eliminó las retenciones a exportaciones de productos mineros para potenciarlas

Cómo hacer flan casero keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Jurado (37), el presunto asesino serial detenido en Jujuy. 
Escalofriante

Asesino serial de Jujuy: el macabro hallazgo en los platos de sus perros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

La situación es insostenible: la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan video
Declaraciones

"La situación es insostenible": la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Te Puede Interesar

El EPRE diseña un esquema financiero que permitiría a los comercios diferir y prorratear el pago de las boletas de luz a lo largo del año.
Alivio eléctrico

Boletas de luz en los comercios sanjuaninos: diseñan un plan para prorratear los pagos

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Kirchnerismo Nunca Más, el polémico slogan de Javier Milei para inaugurar la campaña bonaerense
Rumbo a las urnas

"Kirchnerismo Nunca Más", el polémico slogan de Javier Milei para inaugurar la campaña bonaerense

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas