Detienen a un hombre por robar un reflector en una escuela de Rawson

El ladrón del reflector fue identificado como Lautaro Galván.

En un procedimiento realizado por personal de la Comisaría 6° de Rawson , se concretó la aprehensión de un individuo acusado de robo agravado en perjuicio de la Escuela Alas Argentinas, ubicada en dicho departamento.

Juicio abreviado Condenaron a tres años de prisión a un hombre por abusar de las hijas de su pareja: una de ellas es menor de edad

En Indonesia Un hombre murió tras ser atacado por un cocodrilo: sus cuatro hijos vieron todo

El hecho ocurrió el 15 de agosto , cuando el detenido, identificado como Lautaro Galván , habría ingresado al establecimiento educativo tras escalar el cierre perimetral y forzar el soporte de un reflector tipo LED, de color negro y con la inscripción “UDOLER”, el cual sustrajo del lugar.

image

Ante la denuncia, las autoridades intervinieron rápidamente, logrando dar con el sospechoso y recuperar el elemento robado.

En el sitio del suceso se presentó el ayudante fiscal de turno, Dr. Juan Mattar, quien, tras mantener comunicación con el fiscal de turno, dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.