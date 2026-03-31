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Buscan a los familiares de un hombre de 61 años que está internado solo en el Hospital Rawson

Familiares o conocidos de Abel Aguirre son buscados con urgencia. Él permanece internado en Clínica Médica sin compañía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Buscan a los familires de un hombre de 61 años que está internado sin compañía en el Hospital Rawson.

Buscan a los familires de un hombre de 61 años que está internado sin compañía en el Hospital Rawson.

Este martes, el Hospital Dr. Guillermo Rawson emitió un comunicado en el que solicita la colaboración de la comunidad para dar con familiares de un paciente que se encuentra internado y sin compañía.

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Se trata de Abel Aguirre, de 61 años, quien permanece en el servicio de Clínica Médica del nosocomio. Desde la institución indicaron la importancia de localizar a sus allegados a la brevedad.

Quienes puedan aportar información o tengan vínculo con el paciente deben dirigirse al Servicio Social del hospital, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. También pueden comunicarse telefónicamente al 4294700, interno 4504.

Fuera de ese horario, se solicita acercarse directamente al Servicio de Clínica Médica, en la habitación 127, donde el hombre permanece internado.

Desde el centro de salud aclararon que no se difunden imágenes del paciente con el objetivo de resguardar su identidad y privacidad.

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