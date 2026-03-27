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Condena

Un hombre totalmente perturbado destrozó la casa de su hermana y un patrullero en Capital

El violento ya contaba con condenas en su contra, este jueves aceptó otra en un abreviado y fue trasladado al penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un nuevo episodio de violencia desenfrenada terminó con un hombre tras las rejas luego de protagonizar un ataque de furia en el interior de la Villa del Pino, en Capital. El implicado, identificado como Enzo Tornello, no solo arremetió contra la vivienda de su propia familia, sino que también descargó su agresividad contra el patrimonio del Estado.

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Todo comenzó aproximadamente a las 18:45 del pasado 22 de marzo de 2026. Efectivos policiales que realizaban recorridas de prevención por la zona de calles Pueyrredón y Pedro Álvarez fueron interceptados por una mujer visiblemente afectada.

La mujer relató a los uniformados que su hermano se encontraba en un estado de extrema alteración y que ya había provocado diversos destrozos dentro de su casa. En un primer momento, la denunciante manifestó que no deseaba realizar una denuncia penal por los daños, sino que simplemente buscaba que los efectivos lograran calmar al hombre.

Sin embargo, al ingresar al inmueble, la situación se tornó aún más violenta. Tornello, lejos de deponer su actitud, rompió el palo de madera de un limpiavidrios y comenzó a proferir insultos y amenazas contra el personal policial presente en el lugar.

Ante la peligrosidad de la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del sujeto. Tras un forcejeo, lograron reducirlo y subirlo al patrullero, con el objetivo de trasladarlo a la comisaría jurisdiccional. La furia de Tornello no cesó una vez dentro del móvil. Mientras era trasladado, comenzó a lanzar golpes de puño y patadas desde el asiento trasero. Con la fuerza de los impactos, el detenido logró descuadrar por completo la puerta trasera del lado del conductor, provocando daños de consideración.

El caso quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo, bajo la calificación legal de daño agravado. Este jueves, se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado en el que Tornello aceptó su culpabilidad. El juez interviniente dictó una condena de 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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