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Datos

Comercio en San Juan: las ventas cayeron un 5% interanual durante marzo y el ticket promedio subió a $80.000

De acuerdo al último informe de Comerciantes Unidos, Solo dos de cada diez propietarios lograron cumplir con sus metas de ventas mientras la tarjeta de crédito se consolida como el principal método de pago.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan presentó los resultados del relevamiento realizado durante el mes de marzo de 2026 en los corredores comerciales y centros de compras de la provincia. Los datos indican una caída del 5% en las ventas por unidades en la comparación interanual, acompañada por una reducción del 10% en la rentabilidad de los locales respecto al mismo mes del año anterior. En términos intermensuales, la actividad mostró un incremento del 1% en el volumen de unidades vendidas en relación con el mes de febrero.

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El ticket promedio de consumo se ubicó en $80.000, lo que representa un aumento frente a los $60.000 registrados el mes previo. Sobre el cumplimiento de objetivos comerciales, el 20% de los propietarios de negocios encuestados reportó haber alcanzado las metas de ventas previstas para este periodo.

En el desglose por categorías, los rubros con mayor actividad fueron perfumerías, accesorios de moda, electrónica e informática. En cuanto a los métodos de pago, la tarjeta de crédito fue el instrumento más utilizado por los consumidores, superando a las billeteras virtuales. Por su parte, el uso de dinero en efectivo y tarjetas de débito registró los niveles de preferencia más bajos dentro del relevamiento mensual.

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