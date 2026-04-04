domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Barrio UPCN

Video: intentó quemar la casa de su pareja en Pocito, se resistió a ser detenido y destrozó un patrullero a patadas

El violento episodio fue hace unos días y el acusado ahora afrontará cargos en Flagrancia. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-04-03 at 13.08.10

Lo que comenzó como una discusión de pareja en una vivienda de un barrio de Pocito, estuvo a punto de convertirse en una tragedia y terminó con un móvil policial severamente dañado. El protagonista de este violento hecho es Guillermo Mario Morales (41), quien ahora se encuentra tras las rejas por disposición de las autoridades de Flagrancia.

Lee además
El robo se produjo en un local comercial de calle Doctor Ortega, entre Francia y Río de la Plata, en Rawson.
Robo en comercio

Golpe millonario contra una casa de venta de celulares en Rawson
Ladrón atrapado en Rawson. Imagen ilustrativa.
Rawson

Tras regresar de la escuela, atrapó a un ladrón que robó a metros de su casa en el Valle Grande: el victimario irá a prisión

El primer hecho violento contra su pareja: "Voy a quemar esta casa"

El hecho ocurrió el pasado 1 de abril, alrededor de las 09:21 de la mañana. Morales, quien había retomado la convivencia con su pareja y sus tres hijos (de 17, 15 y 12 años) en noviembre pasado, inició una fuerte discusión con la mujer. En un momento de extrema tensión, el hombre se encerró bajo llave en la vivienda, dejando a su pareja en el patio.

Desde el exterior, la mujer escuchó la amenaza que la hizo llamar de inmediato al 911: “Voy a quemar esta casa”.

Efectivos de la Subcomisaría Ansilta llegaron rápidamente al lugar. Al entrevistarse con la víctima, notaron que comenzaba a salir humo por una de las ventanas. Con la autorización de la dueña de casa, los policías derribaron la puerta de madera para ingresar. En el interior, se encontraron con un panorama del fuego (que quemó parte de una cama) y la resistencia de este sujeto, al que costó mucho para aprehenderlo, expresaron desde la Policía.

Video: mirá como destroza un patrullero

Si la detención fue difícil, el traslado fue un caos. Morales comenzó a lanzar patadas y golpes contra el móvil policial mientras intentaban ingresarlo. Los daños fueron: descuadró por completo la puerta trasera derecha, destrozó el cristal de la ventanilla trasera derecha y desprendió de cuajo el enrejado protector de la ventanilla trasera izquierda a fuerza de patadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2040411434815766917&partner=&hide_thread=false

Por disposición de la fiscal Virginia Branca de Flagrancia este sujeto quedó en la mira de un triple delito: daño agravado, daño simple y resistencia a la autoridad.

violencia de genero 2026
Temas
Seguí leyendo

La versión más fuerte que sobrevuela sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Otra vez la Ruta 20: un micro de larga distancia y un auto protagonizan un fuerte choque

Una pelea de "trapitos" en la Terminal acabó con un sujeto tras las rejas en el Penal de Chimbas

Para no ir preso, se sacó la camiseta de River y se puso la de Boca: no funcionó y terminó condenado

Policías le salvaron la vida a una beba de 8 meses que se estaba ahogando

Persecución, choque y un arma cargada: cayeron dos hombres tras un violento escape por el centro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragico final en 25 de mayo: el cuerpo hallado es del fotografo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

El obrero rural sanjuanino que se obsesionó con su sobrina y la asesinó mientras dormía el día de su propio cumpleaños
Historias del Crimen

El obrero rural sanjuanino que se obsesionó con su sobrina y la asesinó mientras dormía el día de su propio cumpleaños

Te Puede Interesar

La versión más fuerte que sobrevuela sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que sobrevuela sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante
Talento nuestro

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?
Polémica

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?