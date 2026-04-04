Video: intentó quemar la casa de su pareja en Pocito, se resistió a ser detenido y destrozó un patrullero a patadas

Lo que comenzó como una discusión de pareja en una vivienda de un barrio de Pocito, estuvo a punto de convertirse en una tragedia y terminó con un móvil policial severamente dañado. El protagonista de este violento hecho es Guillermo Mario Morales (41) , quien ahora se encuentra tras las rejas por disposición de las autoridades de Flagrancia.

Rawson Tras regresar de la escuela, atrapó a un ladrón que robó a metros de su casa en el Valle Grande: el victimario irá a prisión

El hecho ocurrió el pasado 1 de abril, alrededor de las 09:21 de la mañana. Morales, quien había retomado la convivencia con su pareja y sus tres hijos (de 17, 15 y 12 años) en noviembre pasado, inició una fuerte discusión con la mujer. En un momento de extrema tensión, el hombre se encerró bajo llave en la vivienda, dejando a su pareja en el patio.

Desde el exterior, la mujer escuchó la amenaza que la hizo llamar de inmediato al 911: “Voy a quemar esta casa”.

Efectivos de la Subcomisaría Ansilta llegaron rápidamente al lugar. Al entrevistarse con la víctima, notaron que comenzaba a salir humo por una de las ventanas. Con la autorización de la dueña de casa, los policías derribaron la puerta de madera para ingresar. En el interior, se encontraron con un panorama del fuego (que quemó parte de una cama) y la resistencia de este sujeto, al que costó mucho para aprehenderlo, expresaron desde la Policía.

Video: mirá como destroza un patrullero

Si la detención fue difícil, el traslado fue un caos. Morales comenzó a lanzar patadas y golpes contra el móvil policial mientras intentaban ingresarlo. Los daños fueron: descuadró por completo la puerta trasera derecha, destrozó el cristal de la ventanilla trasera derecha y desprendió de cuajo el enrejado protector de la ventanilla trasera izquierda a fuerza de patadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2040411434815766917&partner=&hide_thread=false FUERA DE SÍ



Un hombre, tras ser detenido por intentar prender fuego la casa de su pareja en Pocito, destrozó el patrullero que lo iba a trasladar a comisaría. Un policía lo filmó para que se evidencie el grado de violencia.

Lee la nota completa en: https://t.co/Aqi4RbQtpF pic.twitter.com/2JBZOOWkdL — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 4, 2026

Por disposición de la fiscal Virginia Branca de Flagrancia este sujeto quedó en la mira de un triple delito: daño agravado, daño simple y resistencia a la autoridad.