En la remodelación integral de hospitales de San Juan se viene el de Caucete

La gran novedad en el mapa de obras sanitarias es que la mejora edilicia integral del icónico Hospital de Caucete "César Aguilar" ya está en proceso de planificación para su licitación, la cual no descartan que se concrete durante este mismo año. Este proyecto se suma a un despliegue de infraestructura que busca transformar la atención en toda la provincia, incluyendo la construcción de los nuevos hospitales de Calingasta y Angaco , además de un Instituto Odontológico que será modelo en el interior del país. En el Hospital Rawson también se avanza con una ampliación histórica con nuevos consultorios y un centro de formación de simulación que se posicionará como único en su tipo en la región, según dijo el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

El funcionario de Marcelo Orrego destacó que estas obras responden a una necesidad de acompañar el desarrollo de las localidades, especialmente aquellas vinculadas al auge minero. Al respecto, el funcionario explicó que el hospital de Calingasta fue pensado integralmente, sumando incluso quirófanos para evitar derivaciones innecesarias, ya que "el Estado debe acompañar con infraestructura de comunicación, con estructura sanitaria y de educación el desarrollo de esas localidades". Sin embargo, el titular de la cartera aclaró que la prioridad sigue siendo el recurso humano afirmando que "los ladrillos no hacen la salud" pero, a la vez, reconoció que contar con edificios modernos "da mejor calidad de trabajo y mejor calidad de atención para el paciente".

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La estrategia oficial no solo se limita a grandes hospitales, sino que apunta a fortalecer la primera línea de atención con la meta de ampliar y remodelar los 149 centros de salud (CAPS) de San Juan. Muchos de estos establecimientos se encontraban en condiciones críticas, con estructuras de "adobe y techo de caña" que se caían a pedazos tras décadas sin mantenimiento. Hasta el momento se han modificado 19 centros, hay 15 más en obra y se planea inaugurar próximamente el René Favaloro en Rawson, además de nuevas instalaciones en Calingasta. Según Dobladez, esta planificación es vital porque "la estructura sanitaria hay que pensarla de acá a 20 o 30 años" para mejorar realmente la calidad de vida de las familias a futuro.

El Hospital César Aguilar ya viene creciendo, fortaleciendo la atención con obras, equipamiento y más profesionales. Según la información oficial, desde 2024 a la actualidad se realizaron importantes mejoras edilicias y de climatización; se incorporó equipamiento de última generación en radiología y mamografía digital; se sumaron nuevos especialistas, agentes sanitarios y personal técnico; y se duplicó la cantidad de cirugías, mejorando la respuesta y evitando derivaciones.

Cada vez más pacientes

Este ambicioso plan de infraestructura se desarrolla bajo una presión asistencial sin precedentes, donde la atención ambulatoria en el sistema público creció un 62% entre 2023 y 2025. En términos nominales, el sistema pasó de gestionar 3.449.000 consultas a un total de 5.600.000, un salto que abarca desde hospitales centrales hasta las salas sanitarias más alejadas. Para responder a este escenario, el Estado implementó medidas de gestión como el sistema de turnos por chat que otorga 52.000 citas mensuales y un exitoso plan de cirugías periféricas que permitió pasar de 400 intervenciones anuales a 4.500 en ocho departamentos.

El aumento de la demanda también se refleja en las prácticas médicas, que subieron un 78%, y en las consultas de guardia, que crecieron un 33%. Ante esta realidad, la política de salud se ha centrado en aumentar la accesibilidad para que los ciudadanos no tengan que buscar atención fuera de su departamento. Esto incluyó la puesta en funcionamiento de una segunda maternidad pública en Jáchal, donde ya se atendieron 192 partos, y la incorporación de servicios de oncología y tomografía en el norte provincial. El ministro enfatiza que, aunque estadísticamente se ha llegado a un techo de consultas por población, es fundamental sostener este nivel de inversión y organización para garantizar la justicia social en cada rincón de San Juan.