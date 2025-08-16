sábado 16 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cifras desalentadoras

En cuatro meses, la actividad industrial cayó 2,1% y se encuentra en el mismo nivel en que estaba hace 18 años

Si bien durante el último año la producción fabril creció 4%, desde marzo la evolución es negativa. El nivel de actividad es 13,5% inferior al pico alcanzado en 2011 y se iguala con los valores alcanzados en 2007

Por Redacción Tiempo de San Juan
La actividad industrial atraviesa una continúa desaceleración.

La actividad industrial atraviesa una continúa desaceleración.

Aunque acumuló una recuperación del 9% entre abril de 2024 y febrero de este año, la actividad industrial completó en junio cuatro meses consecutivos de retroceso y según datos privados no logra salir de una pendiente negativa o, cuando unos una recesión de crecimiento.

Lee además
alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en san juan, las zonas calientes y las recomendaciones
Maniobras fraudulentas

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones
traer electrodomesticos grandes desde chile: debuta el permiso de arca
Importación

Traer electrodomésticos grandes desde Chile: Debuta el permiso de ARCA

De marzo a junio según el Índice de Producción industrial (IPI elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec) de las bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe en base a datos del Indec y de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el nivel de producción industrial cayó 2,1 por ciento. De los 16 sectores que componen el índice, solo 4 registraron variaciones positivas.

“Si observamos el comportamiento de la serie en el largo plazo, se advierte que el máximo desempeño productivo del sector se alcanzó en noviembre de 2011, mientras que los valores más recientes se ubican 13% por detrás de aquel pico de producción. De hecho, el nivel de actividad que reportan los datos más recientes es comparable al que se registraba hace más de 17 años, en septiembre de 2007. De esta manera, si bien durante el último año la industria manufacturera registró un incremento del 4%, aún le queda mucho terreno por recuperar”, precisa al respecto un informe de Tomás Rodríguez Zurro, Belén Maldonado y Patricia Bergero, investigadores de la Bolsa de Comercio.

Los autores reconocen que el freno en la recuperación fabril se produjo en un contexto económico “más ordenado que en los años previos, con un acomodamiento de las cuentas públicas y un progresivo proceso desinflacionario”, este “aún encuentra diversos desafíos” reflejados en la reciente volatilidad de tasas de interés y el tipo de cambio, “que tienen un impacto directo en la economía real”.

El estudio precisa que el cambio en la tendencia de la evolución industrial coincidió con el anuncio del nuevo régimen cambiario implementado en abril, con un aumento del tipo de cambio “que encareció el costo de los insumos, lo cual se tradujo en un freno en los niveles de actividad industrial”.

Los más y los menos

A su vez, tomando los 16 sectores en que el Indec clasifica la producción manufacturera, el sector que más cayó fue el de “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-8,4%), seguido por Productos textiles (-7,4%) y Maquinaria y equipo (-6,9%).

Los únicos cuatro sectores que tuvieron variaciones positivas en los cuatro meses de marzo a junio fueron Minerales no metálicos (+6,6%), Refinación de petróleo (+1,6%) y productos de caucho y plástico (+0,6%) y Madera y papel (0,1%), pero solo el primero registró una variación significativa.

Por otra parte, si se considera el peso de cada sector en la producción manufacturera, el sector que más aportó al retroceso del índice general es el de Alimentos y bebidas, que al explicar el 25% del índice sectorial aportó un tercio (-0,7%) de la variación total de la actividad fabril en esos cuatro meses (-2,1%).

A su vez, al interior de “Alimentos y bebidas”, la caída se atribuye principalmente a la menor producción del segmento gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas, así como también del segmento de “Otros productos alimenticios”, que no logró ser compensada por el incremento observado en actividades como Molienda de oleaginosas y Producción de azúcar y Productos de confitería y chocolate.

Con todo, el mayor retroceso lo sufrió el sector Prendas de vestir, cuero y calzado, seguido por Maquinaria y equipo; Productos de metal; y Productos textiles.

Los autores concluyen que si bien durante el último año la industria mostró una incipiente recuperación por el inicio de una fase económica expansiva, que en junio situó a la actividad fabril 3,8% por sobre el nivel de junio de 2024, ese proceso se cortó “por diversos desafíos macroeconómicos que aún persisten (….) de manera que el sector industrial manufacturero aún se encuentra lejos de sus máximos niveles históricos, restando mucho terreno por recuperar”.

Temas
Seguí leyendo

UDAP rechazó la propuesta salarial del Gobierno tras el plenario de delegados

Fuerte caída de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street

En San Juan, revivir el tren y asfaltar la ruta que pasa por un valle soñado, ejes de motores productivos

Alquilan la casa donde funcionó Garder y piden una millonaria cifra

Aseguran que aumentaron los tratamientos dentales en San Juan: los tres motivos detrás del incremento

Los dos cortes de carne que presentaron aumentos de precio en la Feria de Capital

El Banco Nación le planta cara a las billeteras virtuales: qué decisión tomó

En medio del paro universitario, anunciaron un aumento salarial para docentes y no docentes

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Milagros Basto
Femicidio

Una joven apareció muerta en el placard de un ex comisario preso

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña
Emocionante

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las zonas calientes y las recomendaciones
Maniobras fraudulentas

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño
En bicicleta

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Te Puede Interesar

La Gloria es campeón del Futsal Sanjuanino. 
Pasión

El fútbol, por herencia y amor a su padre: Vir Jofré, la capitana que vivió casi una década en La Gloria y suma un quinteto de títulos

Por Antonella Letizia
Agustín Homedes, uno de los encargados de la expedición. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Nicolás Tivani volvió a representar de la mejor manera al ciclismo sanjuanino.
Gran embajador

El sanjuanino Nicolás Tivani logró su segunda victoria de etapa en la 'Volta a Portugal'

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre
Una guía

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre

El geólogo Fabricio Carbajal, en 2019, en la última erupción del volcán Planchón Peteroa 
Voz autorizada

¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista