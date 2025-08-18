Orrego: "Fabián está preparado para asumir porque entiende el proyecto que tenemos los sanjuaninos a futuro"

El gobernador Marcelo Orrego se refirió a la elección de los candidatos del frente Por San Juan, de cara a las próximas Elecciones Legislativas.

Este mañana, en el día posterior a la presentación de listas de candidatos de cara a las Elecciones Legislativas 2025, el gobernador Marcelo Orrego se refirió a los representantes del frente Por San Juan y afirmó: "Fabián está preparado para asumir porque entiende el proyecto que tenemos los sanjuaninos a futuro". Al mismo tiempo, le hizo un pedido a la ciudadanía.

Durante una rueda de prensa brindada en el acto de inauguración de las obras de renovación del monumento al General José de San Martín, el gobernador Marcelo Orrego expresó su respaldo a Fabián Martín , quien encabezará la lista de candidatos del frente Por San Juan junto a la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien ocupa el segundo lugar.

"Nosotros veníamos sosteniendo desde el primer día que aquella persona elegida como candidata, mujer u hombre, iba a ser alguien que le garantizara a los sanjuaninos una voz firme en el Congreso para defender sus intereses", señaló Orrego. Y agregó: "Escuchamos a la gente a través de las consultoras, y claramente fue Fabián Martín la persona indicada. Es sólido, consistente, querido por la sociedad, y viene trabajando conmigo hace mucho tiempo".

El mandatario provincial remarcó que la elección de los candidatos se realizó con una mirada centrada en el bienestar colectivo: "Lo hacemos pensando siempre en el bien de los sanjuaninos. Por eso le hemos puesto a este frente Por San Juan, porque está por encima de cualquier interés personal".

Respecto a Martín, Orrego aseguró: "Fabián está preparado para asumir. Pero además, quiero ser claro: honestamente, Fabián era la persona que tenía que estar ahí porque es sólido intelectualmente, pero fundamentalmente porque entiende el proyecto que tenemos los sanjuaninos hacia futuro".

En su discurso, el gobernador también puso el foco en las dificultades que ha enfrentado su gestión, especialmente por la falta de apoyo del Gobierno nacional. "No contamos con obras nacionales, ni fondos de conectividad ni incentivo docente, no recibimos transferencias discrecionales, ni programas nacionales en salud. Pero gracias al esfuerzo de todos los sanjuaninos, la provincia viene supliendo cada una de esas faltas", subrayó.

Finalmente, Orrego hizo un llamado a la ciudadanía: "Yo les pido a los sanjuaninos, con muchísima humildad y con todo el respeto del mundo, que sepamos defender los intereses de San Juan en estos tiempos tan difíciles. Hoy la mayoría de las provincias tiene la obra pública parada, y San Juan fue la primera en reactivarla. Bajamos impuestos, implementamos el boleto educativo gratuito, e inauguramos centros de salud, CDI y escuelas. Por eso no podemos especular ni un minuto. Tenemos que llevar los mejores hombres y mujeres a representar a la provincia".