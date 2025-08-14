Elecciones en Desamparados: uno de los candidatos denuncia "irregularidades", aunque la asamblea se hace igual

Sportivo Desamparados atraviesa horas claves. Este viernes los hinchas erigirán nuevas autoridades en la Asamblea, pero en las últimas horas, uno de los candidatos a presidente pegó el grito en el cielo con una posible 'irregularidad. Aunque esto podría haber parado todo la escena, desde el club emitieron un comunicado aprobando que las elecciones se realizarán con total normalidad en la sede del club.

Se trata de Nelsón López, el candidato a presidente de la lista "Todos x Desamparados". Según lo manifestado por López, existen dos convocatorias distintas a Asamblea. La primera tiene fecha del 1 de agosto de 2025 y está firmada por Augusto Pérez en calidad de presidente y por José Salinas como secretario. La segunda convocatoria, en cambio, fue realizada el 25 de julio de 2015 y también cuenta con la firma de Augusto Pérez, pero en este caso la acompaña la firma de Gabriel Navarro como secretario. "Hay dos convocatorias con fechas distintas y con diferentes firmantes en el rol de secretario, nada más y nada menos", citó López.

Pero esa no fue la única anomalía señalada. El candidato también criticó la confección tardía del padrón electoral, que -según explicó- incumple lo establecido por el Estatuto. "Se trata de otra infracción a las normas estatutarias: el padrón fue elaborado en una fecha posterior a la que fija el artículo 58°, el cual establece que el listado de socios habilitados para votar debe estar preparado con la misma anticipación que la convocatoria, y deben estar al día con la cuota social correspondiente al mes anterior a la elección", argumentó. Según indicó, el padrón difundido por la Junta Fiscalizadora tiene fecha del 4 de agosto de 2025, lo que, a su entender, impidió que se pudieran realizar reclamos o impugnaciones.

Además, López denunció que algunos socios históricos -que suelen abonar sus cuotas mediante cobrador domiciliario- no fueron notificados ni se les ofreció la posibilidad de regularizar su situación, lo que los dejó fuera de la posibilidad de participar en la Asamblea.

A pesar de las denuncias, el postulante remarcó que no recurrirá a la Justicia, aunque dejó en claro su malestar. "Por el bien del club he decidido no judicializar esta situación, pero considero necesario que toda la comunidad de Desamparados esté al tanto de estas irregularidades", expresó.

Frente a las declaraciones de López, el club respondió esta tarde mediante un comunicado oficial, ratificando la validez del proceso. "La Comisión Directiva del Club Sportivo Desamparados informa que, finalizada la revisión y adecuación de las dos listas por parte de la Junta Fiscalizadora, ambas han quedado oficialmente habilitadas conforme al Estatuto. La Asamblea se desarrollará el viernes 15, con primera convocatoria a las 20 horas y segunda a las 21", indicaron.

