sábado 16 de agosto 2025

A horas del fin del plazo, los nombres que suenan fuerte para competir en Por San Juan

A menos de un día del fin del plazo para presentar a los representantes del gobernador Marcelo Orrego en los próximos comicios, continúan las tratativas, pero con fuertes nombres en danza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego, Martín y socios, en el lanzamiento del frente Por San Juan el 6 de agosto.

Orrego, Martín y socios, en el lanzamiento del frente Por San Juan el 6 de agosto. 

Este domingo 17 de agosto, a las 23:59 horas, vence el plazo que tienen las alianzas políticas para dar a conocer los nombres de sus candidatos, por lo que se transitan las últimas horas de definición electoral en todo el país. En este contexto, el cuadro que representa al orreguismo, el Frente Por San Juan, continúa con las tratativas para cubrir con los puestos de quienes competirán este 26 de octubre para renovar las tres bancas de diputados nacionales que pone en juego San Juan.

Yoga deportivo, la disciplina espiritual del movimiento continuo que pisa fuerte en San Juan
Yoga deportivo, la disciplina espiritual del movimiento continuo que pisa fuerte en San Juan
El geólogo Fabricio Carbajal, en 2019, en la última erupción del volcán Planchón Peteroa 
¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista

Si bien no está todo definido, hay nombres que vienen pisando fuerte. Es el caso del vicegobernador Fabián Martín, cuya candidatura a primer diputado nacional comenzó a sonar desde algunas semanas. Si bien hubo rumores de que este puesto iba para el hermano del gobernador Marcelo Orrego e intendente de Santa Lucía, Juan Manuel Orrego, todo indicaría que sería para el exintendente de Rivadavia.

El caso del segundo puesto de la lista es quizá el menos "peleado". Todos los caminos conducen a Laura Palma. La ministra de Gobierno de la provincia es una de las mujeres de más alto perfil del orreguismo, sumado a que en el último tiempo hubo un trabajo para ponerla en el centro de la escena.

Por último, luego del traspaso del Partido Bloquista hacia el oficialismo provincial, todo todo apuntaba a que el tercer lugar iba para el para el partido de la estrella. En este sentido, el nombre que suena más fuerte es el de Federico Rizo, actual diputado provincial. El bloquista llegó su banca en la Cámara de Diputados tras el fallecimiento del legislador Horacio Quiroga, luego de que Florencia Peñaloza, quien era la siguiente en la lista, declinara asumir.

Cabe recordar que el Frente por San Juan está conformado por el partido del gobernador, Producción y Trabajo y por PRO, UCR, Activar, Dignidad Ciudadana y el Partido Bloquista.

Arde la pulseada Uñac-Gioja por las candidaturas y Chimbas avisó que no quiere que Andino encabece
Arde la pulseada Uñac-Gioja por las candidaturas y Chimbas avisó que no quiere que Andino encabece

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal
Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones
Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones

Desamparados comienza una nueva era, con Martín Sassul como presidente y tres ídolos del club como aliados
Desamparados comienza una nueva era, con Martín Sassul como presidente y tres ídolos del club como aliados

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico
Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los sanjuaninos contaron cuáles fueron los juguetes favoritos durante su infancia.
Llenos de nostalgia, los sanjuaninos contaron cuáles fueron sus juguetes favoritos durante la infancia

Yoga deportivo, la disciplina espiritual del movimiento continuo que pisa fuerte en San Juan
Yoga deportivo, la disciplina espiritual del movimiento continuo que pisa fuerte en San Juan

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal
Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

Orrego, Martín y socios, en el lanzamiento del frente Por San Juan el 6 de agosto. 
A horas del fin del plazo, los nombres que suenan fuerte para competir en Por San Juan