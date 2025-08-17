domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Difundieron videos de una batalla campal en las afueras de un boliche en San Juan

En las imágenes se observan a varios jóvenes que terminan enfrentándose a golpes de puño, patadas y empujones en plena vía pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La violencia volvió a ganar terreno en la madrugada de San Juan. Este domingo comenzaron a circular en redes sociales distintos videos que muestran una batalla campal a la salida de un boliche de Trinidad, en inmediaciones de Avenida Rawson, a pocos metros del Lateral de Circunvalación.

Lee además
atraparon a un ladron que trepo a un techo para robar un aire acondicionado
Infraganti

Atraparon a un ladrón que trepó a un techo para robar un aire acondicionado
asaltaron a un turco y a una rumana que hacian excursion por albardon: hay dos detenidos con antecedentes
Atrapados

Asaltaron a un turco y a una rumana que hacían excursión por Albardón: hay dos detenidos con antecedentes

En las imágenes se aprecia a varios jóvenes que terminan enfrentándose a golpes de puño, patadas y empujones en plena vía pública, según videos publicados en La Comunidad de Tuti. La escena generó preocupación entre transeúntes y automovilistas que pasaban por la zona en ese momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1957145209760076215&partner=&hide_thread=false

Según las primeras manifestaciones, la pelea se desató en el exterior del local bailable y rápidamente sumó a distintos grupos de jóvenes, que se agredieron entre sí.

Hasta el momento, no se conocieron detenidos por estos hechos.

Temas
Seguí leyendo

Intentaron asaltar a un motociclista con un machete: dos menores fueron aprehendidos en Rivadavia

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

En Chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y terminó detenido por llevar un arma

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Cayó en el Barrio La Estación un prófugo que hace 10 meses no volvió de una salida transitoria

Robó una cata en La Bebida, huyó y los dos terminaron tras las rejas

Un conocido ladrón fue atrapado robando en Caucete

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
Que un amigo es una luz...

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad
Rawson

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

Te Puede Interesar

Abel Chiconi.
Sorprendió Peluc

Oficial: Chiconi, Tejada Heredia y Sancassani, la lista de Milei en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo
Definición

Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo

River y Godoy Cruz empatan 2-2 en el Monumental
Liga Profesional

River y Godoy Cruz empatan 2-2 en el Monumental

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas
Elecciones 2025

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan