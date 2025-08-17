Difundieron videos de una batalla campal en las afueras de un boliche en San Juan

La violencia volvió a ganar terreno en la madrugada de San Juan. Este domingo comenzaron a circular en redes sociales distintos videos que muestran una batalla campal a la salida de un boliche de Trinidad, en inmediaciones de Avenida Rawson, a pocos metros del Lateral de Circunvalación.
En las imágenes se aprecia a varios jóvenes que terminan enfrentándose a golpes de puño, patadas y empujones en plena vía pública, según videos publicados en La Comunidad de Tuti. La escena generó preocupación entre transeúntes y automovilistas que pasaban por la zona en ese momento.
Según las primeras manifestaciones, la pelea se desató en el exterior del local bailable y rápidamente sumó a distintos grupos de jóvenes, que se agredieron entre sí.
Hasta el momento, no se conocieron detenidos por estos hechos.