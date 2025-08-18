lunes 18 de agosto 2025

Los cinco departamentos en los que se podrá conseguir las garrafas más baratas esta semana

El programa Garrafa Hogar continuará el recorrido por la provincia con precios más accesibles que los del mercado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dónde se podrá conseguir las garrafas más baratas esta semana en San Juan.

Dónde se podrá conseguir las garrafas más baratas esta semana en San Juan.

Esta semana, el programa provincial Garrafa Hogar visitará cinco departamentos: se trata de Albardón, Iglesia, Rivadavia, Santa Lucía y 25 de Mayo, con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado a precios accesibles para las familias.

En qué departamentos se ofrecerá las garrafas más baratas durante la próxima semana.
Las garrafas más baratas llegarán nuevamente a tres departamentos sanjuaninos
Gustavo Monti con su abogado.
Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, que busca mitigar el impacto de las bajas temperaturas, ofreciendo descuentos de hasta un 40 % respecto de los valores comerciales.

Desde el lunes 18 hasta el jueves 22 de agosto, la movilidad oficial recorrerá distintas localidades de los departamentos mencionados. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas para su recarga.

"El operativo, coordinado por Defensa al Consumidor y llevado a cabo en conjunto con empresas mayoristas, busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada invernal", recordaron las autoridades.

Cronograma de reparto

* Lunes 18 de agosto – Albardón

- 9:00 a 11:00 hs – Plaza Barrio San Roque, La Cañada.

- 11:30 a 13:30 hs – Plaza Evita, Distrito Campo Afuera.

* Martes 19 de agosto – Iglesia

- 10:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal de Rodeo, calle Santo Domingo, Rodeo.

- 11:30 a 12:30 hs – Club Sportivo Pismanta, calle principal s/n, Las Flores.

- 13:00 a 14:00 hs – Obrador Municipal, Villa Iglesia.

* Miércoles 20 de agosto – Rivadavia

- 9:00 a 11:00 hs – Merendero Bigotitos de Leche, lote 34, manzana 6, calle 10, La Bebida.

- 11:30 a 13:30 hs – Comuna de Marquesado, Av. Libertador y calle Comercio.

* Jueves 21 de agosto – Santa Lucía

- 9:00 a 11:00 hs – Centro de Jubilados “Mis Abuelos”, calle Azcuénaga s/n, Barrio Difunta Correa.

- 11:30 a 13:30 hs – Unión Vecinal Barrio Itatí, manzana C, lote 4, calle Francisco Paolini.

* Viernes 22 de agosto – 25 de Mayo

- 9:00 a 11:00 hs – Playón de calle 2, Barrio 25 de Mayo.

- 11:30 a 13:30 hs – Plaza de Casuarinas, Av. Ignacio de la Rosa y calle Quiroga.

Por Carla Acosta

