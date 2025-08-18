lunes 18 de agosto 2025

Mejoras

El sustancial cambio de OSSE en Jáchal que cambiará la forma de trabajo de los operarios

La instalación de una antena satelital en la planta de Obras Sanitarias mejora la conectividad y agiliza el trabajo de los operarios. También sumaron un sistema de seguridad con cámaras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-18 at 6.37.57 PM

La Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Jáchal dio un paso importante en su modernización: ahora cuenta con internet de alta velocidad gracias a la colocación de una antena satelital. La mejora, impulsada por el área de TIC de Obras Sanitarias, apunta a facilitar el trabajo diario de los operarios y mejorar la eficiencia del servicio.

La conectividad permitirá realizar controles en tiempo real, enviar planillas y registros de manera inmediata y consultar a especialistas sin necesidad de traslados. Además, se instaló un circuito cerrado de cámaras para reforzar la seguridad del predio.

Los trabajadores destacan que ahora pueden comunicarse de manera directa y rápida con sus superiores, lo que agiliza la coordinación de tareas y reduce los tiempos de respuesta. En un departamento alejado como Jáchal, la conexión estable no solo mejora la gestión de la planta, sino que también genera un entorno laboral más seguro y motivador.

