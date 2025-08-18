El sustancial cambio de OSSE en Jáchal que cambiará la forma de trabajo de los operarios

La Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Jáchal dio un paso importante en su modernización: ahora cuenta con internet de alta velocidad gracias a la colocación de una antena satelital. La mejora, impulsada por el área de TIC de Obras Sanitarias, apunta a facilitar el trabajo diario de los operarios y mejorar la eficiencia del servicio.

La conectividad permitirá realizar controles en tiempo real, enviar planillas y registros de manera inmediata y consultar a especialistas sin necesidad de traslados. Además, se instaló un circuito cerrado de cámaras para reforzar la seguridad del predio.

Los trabajadores destacan que ahora pueden comunicarse de manera directa y rápida con sus superiores, lo que agiliza la coordinación de tareas y reduce los tiempos de respuesta. En un departamento alejado como Jáchal, la conexión estable no solo mejora la gestión de la planta, sino que también genera un entorno laboral más seguro y motivador.

Temas OSSE