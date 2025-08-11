Cortarán el tránsito en el corazón de Desamparados durante cinco días

Una calle clave de Capital estará cortada al tránsito durante 5 días por obras de OSSE.

Por obras vinculadas a obras de cloacas cortarán el tránsito en una zona de Desamparados, en Capital, por un lapso de 5 días, según informó en un comunicado Obras Sanitarias (OSSE). Las tareas se desarrollarán en calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde se renovará la Red Colectora, indicaron.

Requisitos Becas Progresar 2025: qué hacer para cobrar el 100% del monto

Los trabajos que realizará el Departamento de Servicio Cloaca de Obras Sanitarias, interrumpirá el tránsito por 5 días, a partir de este lunes 11 de agosto, en calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre calles 25 de Mayo y Avenida Libertador.

image

Personal del Departamento de Servicio Cloaca de Obras Sanitarias comenzará una renovación de la red colectora de AC 150 mm por una nueva de PVC de 160 mm. Para llevar adelante estas maniobras, “se deberá cortar totalmente el tránsito vehicular en calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre calle 25 de Mayo y Avenida Libertador General San Martín, por el lapso de 5 cinco días, a partir de este lunes 11 de agosto”, explicaron.

Según afirmaron, la zona estará debidamente señalizada y con carteles indicativos de desvío de tránsito por calles alternativas.

Para finalizar, la empresa puso a disposición vías de contacto ante consultas y/o reclamos:

Por WhatsApp, al 264 506 4444 (solo texto)

Por línea telefónica gratuita: 0800-222-6773

Sitio Web

Facebook

Instagram