jueves 14 de agosto 2025

Servicio

De qué se trata la reestructuración de OSSE que busca responder a urgencias y reclamos con mayor rapidez

Desde Obras Sanitarias informaron que incorporaron maquinaria y reestructuraron las cuadrillas para optimizar el trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
OSSE cambia su manera de trabajar para mejorar las respuestas ante las urgencias y reclamos.

Con la meta de aumentar la rapidez con la que se responde a reclamos y urgencias en los sistemas de agua y cloacas, Obras Sanitarias (OSSE), reestructuró sus cuadrillas e incorporó maquinaria. “Gracias al fortalecimiento de su estructura operativa y a la adquisición de nueva maquinaria, la empresa hoy puede dar respuesta simultánea a urgencias, reclamos y obras en curso, sin que ninguna de ellas se vea afectada”, afirmaron desde la empresa.

Según detallaron, la nueva etapa tiene dos pilares clave: por un lado, la reorganización del personal de cuadrillas bajo la órbita de la Gerencia de Operaciones; y por otro, el ingreso de nuevos vehículos y equipos, lo que permite disponer de maquinaria de respaldo para situaciones imprevistas.

“Un ejemplo concreto se dio la semana pasada, cuando se detectó una importante rotura en un caño ubicado en Calle 5 y Vidart sobre las 18:00. Ante la magnitud del incidente, un frente de obra fue asignado de inmediato al lugar y comenzó la excavación a las 19:00. Debido a la presencia de redes de gas, cloaca y agua, el trabajo requirió una ejecución precisa y cuidadosa. Finalmente, el desperfecto fue resuelto sobre las 0:00, restableciendo el servicio de agua potable para los vecinos de la zona”, explicaron para ejemplificar el modo en que desarrollan las tareas.

En esta intervención trabajaron en conjunto más de 15 personas, entre operarios, técnicos, personal de higiene y seguridad, operaciones y comunicación. Y la clave, aseguraron, fue contar con maquinaria disponible para emergencias, gracias a las cuales no fue necesario interrumpir ninguna otra obra ni frenar el avance de otros reclamos en proceso.

“Esta transformación marca un hito en la historia de Obras Sanitarias”, sostuvieron. En ese contexto, indicaron que, el nuevo equipamiento incorporado incluye: dos camiones volcadores, dos camiones tipo planchadas, un camión taller, tres retroexcavadoras y dos minicargadores. “Estas herramientas, sumadas a una mejor articulación del recurso humano, permiten a la empresa operar con mayor autonomía, rapidez y eficiencia”, comentaron.

