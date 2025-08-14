Siete grandes barrios de Rawson quedarán sin agua este jueves por obras de OSSE

OSSE informó que habrá cortes en el servicio de agua potable en distintos barrios de Rawson este jueves.

Este jueves 14 de agosto, vecinos de al menos siete barrios de Rawson verán afectado el servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento que llevará a cabo personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

Según informaron desde la empresa, se detectaron fallas en la perforación Nº 54, ubicada en la intersección de calles Vidart y 5. Por ello, durante la jornada del jueves se realizará la reparación del tablero de control, una tarea que implicará la disminución de presión en la red de agua potable.

Las maniobras se extenderán aproximadamente entre las 9:00 y las 18:00 horas. Durante ese período, el servicio podría presentar inconvenientes en los barrios:

Conjunto 10

La zona de Vidart y 5

Villa San Damián

Barrio Cerro Grande

Conjunto 3 y 4

Zonas aledañas

Ante esta situación, OSSE solicita a los usuarios extremar el cuidado del agua, utilizando la reserva de los tanques domiciliarios de manera racional, y priorizando su uso para actividades básicas como la bebida, la higiene y la alimentación.

Desde la empresa recordaron que, si se administra correctamente, los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de eventos por más de 24 horas sin inconvenientes.