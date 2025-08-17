Uno por uno, todos los candidatos que tendrá San Juan en las Elecciones Legislativas 2025

Este domingo 17 de agosto se venció el plazo para que los frentes electorales y partidos políticos presentaran a los candidatos que competirán en las Elecciones Legislativas del próximo 26 de octubre. En San Juan, hubo muchas sorpresas, portazos y enojos a la hora de definir a los aspirantes a cubrir las tres bancas de diputados que renueva la provincia en el Congreso Nacional.

Los tres espacios más representativos tuvieron lo suyo. En el caso del peronismo, agrupado en la coalición de Fuerza San Juan, hubo reuniones secretas, y varios encuentros de la "mesa chica" del Partido Justicialista, que no ayudaron a que los dirigentes se pusieran de acuerdo.

La Libertad Avanza (LLA) tuvo conversaciones con autoridades nacionales como Karina Milei hasta el último momento. De hecho, se descartaron algunos nombres que habían sonado mucho en la campaña, como los de Mariana Coria, de Anses Rawson y Eugenia Raverta, ala bullrichista de LLA.

El frente oficialista que representa al gobernador Marcelo Orrego, llamado Por San Juan, definió a sus candidatos con un poco más de orden que el resto de los espacios, ya que dieron a conocer los nombres con antelación en la mañana de este domingo.

Son Uno por uno, la nómina de candidatos que representarán a San Juan.

Fuerza San Juan

Sin dudas, es el frente que sufrió un mayor número de convulsiones en el proceso decisorio de candidaturas. El peronismo sanjuanino definió que los postulantes sean el exintendente de San Martín, Cristian Andino, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Las negociaciones estuvieron trabadas. El senador Sergio Uñac respaldó al sanmartiniano contra la pretensión del tres veces gobernador José Luis, que buscó posicionarse como cabeza de lista.

image

Este domingo, durante la mañana, la Mesa Ejecutiva del partido todavía deliberaba con el sector del exgobernador José Luis Gioja para que integre la nómina. Sin embargo, el tres veces gobernador pegó por portazo. Definió que no haya candidatos en su nombre tal como anticipó este diario. Gioja había advertido en varias ocasiones que iba a "soltar la lista" y que cargaría contra Uñac por una "eventual derrota".

Fuerza San Juan tiene a Andino como cabeza de lista, luego a Rosas y Gramajo. Completan la nómina: Edith Liquitay (PTP), Gabriel Castro (Frente Renovador) y Rosana Rubiño (Frente Grande).

Andino es un hombre que construyó confianza con los caciques del justicialismo durante el 2024 y principios del 2025. Hizo recorridas por los departamentos y participó de encuentros vecinales. Principalmente, afianzó su vínculo con el presidente del Partido Justicialista, el diputado provincial y exintendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano. Todo bajo el paraguas de la estructura que todavía conserva del senador Uñac, quien durante las últimas horas del sábado tuvo el rol de operador y posicionó al sanmartiniano en las reuniones con el giojismo y el San Juan Te Quiero.

La lista en sí es una sorpresa para el universo justicialista. Nadie esperaba que Rosas tomase el segundo lugar. Principalmente por sus vaivenes en la relación con el senador Uñac, a quien enfrentó discursivamente durante la conformación de la lista de unidad del Partido Justicialista en agosto del 2024. Con el paso de los meses, la jefa comunal -de perfil explosivo contra el oficialismo- retomó el vínculo y pasó a representar al sector de intendentes del uñaquismo.

Algo similar sucedió con Gramajo. El exintendente de Chimbas sostuvo una cercanía con Gioja desde que ambos compitieron juntos por la Gobernación de San Juan en el 2023. Incluso, la actual intendenta y socia política de Gramajo, Daniela Rodríguez, había anticipado que la Junta Departamental y el San Juan Te Quiero no compartía la decisión de la Mesa Ejecutiva -con mayoría uñaquista- de postular a Andino en el primer lugar. Es más, dijo que el espacio no aceptaría el tercer lugar. Pero todo cambió con el paso de las horas y las tratativas. El chimbero nunca cerró los canales de diálogo y aceptó ir en la boleta.

Por San Juan: Martín, Palma y Rizo

La lista oficialista estará encabezada por el vicegobernador Fabián Martín, referente cercano al gobernador Orrego y actual vicepresidente de Producción y Trabajo. Será su segunda incursión en una elección nacional, tras la experiencia de 2013. Fue el elegido porque es el representante del proyecto provincial de Gobierno, aunque en algún momento también se barajó la posibilidad de que fuese el hermano del mandatario, Juan Manuel "Kanky" Orrego.

image

En el segundo lugar aparece la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien en los últimos meses se consolidó como una de las funcionarias de mayor proyección dentro del gabinete y terminó siendo confirmada como parte de la propuesta electoral.

El tercer casillero quedó para Federico Rizo, legislador provincial del Partido Bloquista. Llegó a la Cámara tras el fallecimiento de Horacio Quiroga y luego de que Florencia Peñaloza desistiera de asumir. Su inclusión refleja el acercamiento entre el bloquismo y el orreguismo, después de más de una década de alianza bloquista con el peronismo.

Los suplentes serán Eva Acosta, actual directora de Asistencia Directa y dirigente de Producción y Trabajo; el diputado provincial Carlos Jaime; y la legisladora nacional María de los Ángeles Moreno.

La Libertad Avanza

El partido La Libertad Avanza en San Juan no formó parte de un frente electoral. Desde un primer momento, el representante de Javier Milei en la provincia, el diputado nacional José Peluc, definió que la fuerza del Presidente no tenga aliados electorales. Hubo trascendidos mediáticos sobre negociaciones a nivel nacional entre el gobernador Marcelo Orrego y la Casa Rosada para formar una coalición, sin embargo, en los hechos, no prosperó.

image

Peluc mantuvo el misterio en relación a los nombres propios de los candidatos. A principios del 2025 deslizó que la cabeza de lista podía ser para el empresario Martín Turcumán o para el expresidente de la Federación Económica, Dino Minozzi. Con el paso de los meses, un nombre empezó a rondar la cabeza de los operadores libertarios: Darío Peña, un dirigente de ADN de extrema confianza del diputado nacional.

No obstante, de acuerdo a la costumbre de Peluc, hubo una movida sorpresa bendecida por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Los candidatos de La Libertad Avanza pasaron a ser otros que ni siquiera sonaron alguna vez. El hombre que encabeza la lista es el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Abel Chiconi, más conocido como "el pichón de Sturze", en referencia a la buena relación que sostiene con el ministro de la Desregulación, Federico Sturzenegger.

Chiconi está escoltado por una exdirigente de Dignidad Ciudadana -un partido socio de Marcelo Orrego-, la abogada Cristina Mabel Tejada Heredia. Una mujer absolutamente desconocida para el electorado y también para la rosca política. En tanto, en tercer lugar está el bloquista disidente Juan Sancassani, excandidato a intendente de Santa Lucía en el 2023. Los tres son los titulares del Presidente para las legislativas. Por otra parte, los suplentes son jóvenes libertarios de primera hora: Silvina Andrea Tomeo, Alexis Martín Robles y Estefanía del Rosario Fernández Ibazeta.

La idea de Peluc, que aplicó en el 2023, es que "el candidato sea tan leve como una pluma para que el viento de Milei lo levante".

Provincias Unidas

El Frente Provincias Unidas tendrá una lista encabezada por Emilio Baistrocchi, exministro de Gobierno y exintendente de la Capital, quien se convierte en la principal apuesta del frente opositor.

image

En el segundo lugar aparece Paola Díaz, docente de educación técnica oriunda de Calingasta, mientras que el tercer puesto será ocupado por Pedro Rodríguez, comisario mayor retirado de Caucete, con trayectoria en distintas jurisdicciones policiales y actualmente vinculado al hockey sobre patines.

La nómina de suplentes incluye a Silvia Guevara, de Jáchal, licenciada en Trabajo Social y funcionaria del Ministerio de Salud provincial; Martín Vega Sánchez. de Rivadavia, abogado que integró la gestión municipal de Baistrocchi; y Natalia Castro, de Albardón, dirigente socialista, docente y licenciada en Ciencias de la Educación.

Evolución Liberal

Sergio Vallejos será quien encabece la lista de Evolución Liberal para competir por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

image

Lo acompañará en el segundo lugar Noelia Herrera, mientras que el tercer puesto será ocupado por Héctor Bastías, completando así la nómina de postulantes del espacio recientemente validado en San Juan.

Ideas de la Libertad

Sin dudas, el partido Ideas de la Libertad, que preside Carlos Montiveros, tuvo vocación frentista, pero no se le dio. La dirigencia intentó integrar al Partido Libertario y al nuevo partido de Belén Varela. Hubo charlas. También tuvieron el asesoramiento del legislador porteño Eugenio Casielles. ¿Por qué? Tanto Casielles como Montiveros participaron activamente en La Libertad Avanza durante las elecciones del 2023 y luego se alejaron con el argumento de que el armado libertario pasó a manos de dirigentes cercanos al peronismo.

image

En julio, el grupo de libertarios disidentes a la conducción oficial de La Libertad Avanza anunció los candidatos que competirán en las elecciones legislativas nacionales de octubre. Con el partido Ideas de la Libertad como plafón legal para presentarse, postularán a Gastón Briozzo, Nery Mingolla y Raúl Moreno. En tanto, como suplentes, irán Abigail Castro, Gonzalo Medina y Josefina Place.

El Partido Libertario

El Partido Libertario de San Juan oficializó su lista de candidatos a diputados nacionales. La lista estará encabezada por Yolanda Agüero, actual presidenta del partido a nivel provincial y nacional. La dirigente fue proclamada tras un proceso interno, luego de que una segunda precandidata declinara su postulación. Desde la conducción libertaria remarcaron que la decisión respondió al reconocimiento de la trayectoria y el liderazgo de Agüero.

image

La nómina se completa con Manuel Alejandro Galdeano, empresario vinculado al sector del transporte y el turismo, y Nancy Bárbara Illanes, docente identificada con el ámbito de la educación pública. Desde el partido destacaron que se trata de una fórmula plural, con perfiles técnicos y vocación ciudadana.

Cruzada Renovadora

El histórico partido sanjuanino jugará en estas elecciones 2025. El primer lugar será ocupado por el presidente del partido, Alfredo Avelín Nollens, quien vuelve a encabezar la boleta y se convierte en la principal figura de la propuesta. Lo acompañan como candidatos titulares Carmen Chimino, en el segundo puesto, y Alejandro Gómez, en el tercero.

image

La nómina de suplentes está integrada por Rosa Ana Aguirre, José Marcelo Pereyra Cuevas y Laura de Sisterna, completando el equipo que la Cruzada llevará a la contienda nacional. En esta oportunidad, la fuerza política decidió competir en soledad, a diferencia de 2023 cuando se sumó a un frente libertario.

La lista de Marcelo Arancibia (GEN e Igualar)

El dirigente de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Marcelo Arancibia, será el cabeza de lista para competir como diputado nacional. La nómina se completa con la dirigente Cecilia Ruarte en el segundo lugar. Referente de Igualar, Ruarte se presenta como asesora política y activista pro vida, y será la principal compañera de fórmula de Arancibia. En el tercer puesto aparece Adrián Galaverna, militante del GEN y aliado político del propio Arancibia. Como primera suplente figura Patricia Castro Rovira, quien también forma parte del espacio.

image

El excandidato a gobernador encabezará la lista, tras sellar una alianza con el partido Igualar, fuerza de raíz kirchnerista que a nivel nacional conduce Carmela Moreau.

Frente de Izquierda

La lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) será encabezada por Cristian Jurado, dirigente del MST y excandidato a gobernador, quien consiguió el respaldo de todas las fuerzas que integran la coalición. En segundo lugar estará Gloria Cimino, referente de Izquierda Socialista, mientras que el tercer puesto lo ocupará Lucas Casciaro, militante del Partido Obrero.

image

Los suplentes serán Laura Fernández (MST), Mauricio Núñez (PTS) y Melina Barbieri (Izquierda Socialista), completando así una nómina que representa a cada una de las agrupaciones que conforman el FIT-U en la provincia.