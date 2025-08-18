lunes 18 de agosto 2025

Dato random

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones

El candidato eligió los colores de la conjunto donde juega el astro argentino a último minuto. La Justicia Electoral tuvo que consultar en Buenos Aires sobre la posibilidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes, durante la mañana, los candidatos de los distintos frentes políticos tuvieron una reunión en la delegación local de la Secretaría Electoral Nacional para definir los detalles respecto a logos y colores con los que serán identificados en el estreno de la Boleta Única Papel.

image

En ese contexto, el candidato a diputado nacional por el partido Ideas de la Libertad, Gastón Briozzo, tuvo que tomar una decisión de último minuto respecto a los colores. Originalmente, estaban asociados a tintes similares al celeste del peronismo y al naranja del oficialismo. Entonces, tomaron otro rumbo.

Briozzo estaba pensando cuál poner y un amigo le sugirió que se la jugada. "¿Y si ponés los colores del Inter Miami de Messi?", le propuso. El contador de Ideas de la Libertad aceptó y lo reservó, pero la Justicia Electoral no estaba convencida. Telefonearon a Buenos Aires a ver si podían autorizar ese color rosado y obtuvieron el OK.

image

"Después de algunos nervios, que si se podía, que no se podía, la autorización llegó y vamos con la camiseta de Messi a las elecciones", contó Briozzo en Radio Alas.

Temas
