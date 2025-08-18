lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Declaran nulo el veto presidencial a la emergencia en Discapacidad

Un juez Federal falló que las "restricciones presupuestarias" no pueden aplicar en caso de personas con discapacidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso

Lee además
Javier Milei ya festejó un anterior veto contra jubilados, con un asado en Olivos para los 87 héroes
Cumbre

Milei convocó a diputados libertarios y aliados para blindar los vetos a jubilados y discapacidad
Javier Milei, presidente de Argentina
Punto de vista

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que refleja la "oscura e hipócrita agenda de los progres caviar"

En el fallo, el juez Adrián González Charvay aseguró que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.

La decisión se dio en el marco de un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad. Los demandantes argumentaron que buscan “asegurar que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida” tal como se afirma en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los afectados por la medida, aseguró el juez, “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”, destacó la sentencia.

La sentencia consideró que la decisión del gobierno “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.

“El veto cuestionado provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado”, advirtió González Charvay.

El juez recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a instancias de la República Argentina, en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Esta decisión, que implica la vigencia automática de la Ley 27.793, con medidas como compensaciones arancelarias y actualización de prestaciones, puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.

En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.

La ley vetada declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027y disponía un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que dichas pensiones serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.

Temas
Seguí leyendo

Fabián Martín criticó a Javier Milei por querer sancionar a legisladores nacionales

Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso

Fentanilo contaminado: Echaron a una directora de ANMAT

Conflicto: Los pilotos vuelven al paro

Javier Milei suspendió un acto por la ciclogénesis: ¿De qué se trata?

La Justicia Federal falló contra Ian Moche, en su causa contra Javier Milei

Miércoles caliente en Diputados: Vetos, proyectos de los gobernadores y comisión $LIBRA

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el grovana de karina: cuanto cuesta el reloj que usa la hermana del presidente
Polémica

El Grovana de Karina: cuánto cuesta el reloj que usa la hermana del Presidente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su ángel
Testimonio

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

Te Puede Interesar

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

Inicio de semana con temperaturas elevadas en San Juan.
Clima

Martes fresco y con sol naciente en San Juan

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres
A todo o nada

San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres