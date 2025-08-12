Fabián Martín criticó a Javier Milei por querer sancionar a legisladores nacionales

El vicegobernador Fabián Martín criticó la idea de Javier Milei de sancionar a los legisladores que aprueben leyes que impliquen un crecimiento del déficit fiscal. Para el funcionario sanjuanino, "sancionar a alguien porque piense de otra manera no me parece a priori justo ni razonable".

El presidente Milei en cadena nacional el viernes por la noche anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso que plantea que los legisladores nacionales habiliten penas para sí mismos en caso de que avancen con la sanción de un Presupuesto Nacional que lleve al déficit fiscal. En el país, hubo sectores que lo tildaron de inconstitucional y otros hablaron de un anuncio "para la tribuna".

En rueda de prensa, este martes, consultado Martín dijo que "habría que analizar sobre la constitucionalidad de ese proyecto. Los legisladores de hecho tienen inmunidad, es decir, no pueden ser castigados por su manera de votar o su manera de opinar. En la democracia la libertad de expresión, libertad de pensamiento y sancionar a alguien porque piense de otra manera no me parece a priori justo ni razonable".

No obstante, Martín expresó también con cautela que "habrá que esperar a ver qué sucede, y vuelvo a repetir, nosotros siempre con la mejor predisposición para poder apoyar las cosas que el Gobierno Nacional necesita en tanto y en cuanto beneficie a los argentinos y por supuesto a los sanjuaninos".

El libertario hizo la advertencia a los legisladores en cadena nacional tras fundamentar el veto a leyes sensibles que van desde la Emergencia en Discapacidad hasta el aumento de las jubilaciones. A grandes rasgos, según anticipó Milei, el texto establecerá que todo gasto que apruebe el Congreso deberá aclarar de dónde salen los fondos para su financiamiento. A la par, los legisladores tienen que garantizar que “todo nuevo gasto deberá implicar un recorte en igual proporción”. De lo contrario, advirtió el mandatario, para financiar las leyes sancionadas, el Estado deberá “incurrir en emisión o suba de impuestos”. De no cumplir con estas reglas fiscales, el proyecto de ley establecería una sanción penal para los diputados y senadores.