martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Opinión

Fabián Martín criticó a Javier Milei por querer sancionar a legisladores nacionales

El vicegobernador analizó el anuncio que hizo el viernes el presidente Milei, en medio de la puja política con el Congreso por el financiamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El vicegobernador Fabián Martín criticó la idea de Javier Milei de sancionar a los legisladores que aprueben leyes que impliquen un crecimiento del déficit fiscal. Para el funcionario sanjuanino, "sancionar a alguien porque piense de otra manera no me parece a priori justo ni razonable".

Lee además
milei explico los vetos y anuncio medidas para amurallar el deficit cero y la politica monetaria
Cadena nacional

Milei explicó los vetos y anunció medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria"
las principales frases del discurso de javier milei por cadena nacional
Racconto

Las principales frases del discurso de Javier Milei por cadena nacional

El presidente Milei en cadena nacional el viernes por la noche anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso que plantea que los legisladores nacionales habiliten penas para sí mismos en caso de que avancen con la sanción de un Presupuesto Nacional que lleve al déficit fiscal. En el país, hubo sectores que lo tildaron de inconstitucional y otros hablaron de un anuncio "para la tribuna".

En rueda de prensa, este martes, consultado Martín dijo que "habría que analizar sobre la constitucionalidad de ese proyecto. Los legisladores de hecho tienen inmunidad, es decir, no pueden ser castigados por su manera de votar o su manera de opinar. En la democracia la libertad de expresión, libertad de pensamiento y sancionar a alguien porque piense de otra manera no me parece a priori justo ni razonable".

No obstante, Martín expresó también con cautela que "habrá que esperar a ver qué sucede, y vuelvo a repetir, nosotros siempre con la mejor predisposición para poder apoyar las cosas que el Gobierno Nacional necesita en tanto y en cuanto beneficie a los argentinos y por supuesto a los sanjuaninos".

El libertario hizo la advertencia a los legisladores en cadena nacional tras fundamentar el veto a leyes sensibles que van desde la Emergencia en Discapacidad hasta el aumento de las jubilaciones. A grandes rasgos, según anticipó Milei, el texto establecerá que todo gasto que apruebe el Congreso deberá aclarar de dónde salen los fondos para su financiamiento. A la par, los legisladores tienen que garantizar que “todo nuevo gasto deberá implicar un recorte en igual proporción”. De lo contrario, advirtió el mandatario, para financiar las leyes sancionadas, el Estado deberá “incurrir en emisión o suba de impuestos”. De no cumplir con estas reglas fiscales, el proyecto de ley establecería una sanción penal para los diputados y senadores.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso

Reapareció Diana Mondino, con fuertes críticas a Javier Milei: "O no es muy inteligente, o es muy...

Las tres definiciones de Orrego con su nuevo frente "Por San Juan"

Sergio Vallejos será candidato en las legislativas y encabezará una de las cuatro listas que apoya a Milei en San Juan

Gendarmería activó el protocolo antipiquetes contra manifestantes que reclaman por el veto de Milei

Patricia Bullrich criticó la alianza electoral de gobernadores contra Milei: "Es un kirchnerismo suplente"

Milei: "Si la gente no llegara a fin de mes, habría calles llenas de cadáveres"

Oficial: Milei vetó las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿el edificio de radio sarmiento sera la sede de pami en san juan?
Escenario

¿El edificio de Radio Sarmiento será la sede de PAMI en San Juan?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Foto captura: Infoalbardón
Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Te Puede Interesar

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos
El equipo de especialistas que realizó los estudios y detectaron la humedad en la Casa Natal de Sarmiento.
Prevención

Lo que mata es la humedad: le hicieron tomografías a la Casa de Sarmiento y apareció un dilema que se suma a las termitas

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral
Personajes sanjuaninos

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones
Declaraciones

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?
En Tribunales

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?