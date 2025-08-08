Milei explicó los vetos y anunció medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria"

Este viernes, en cadena nacional, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas a la oposición y presentó un conjunto de medidas económicas orientadas a blindar su política de déficit cero. El mandatario acusó al Congreso de impulsar leyes que “destruyen el superávit fiscal” y que, según afirmó, “llevan a la quiebra nacional”.

“El Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los argentinos, y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo. Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional”, dijo el jefe de Estado.

Milei se refirió puntualmente a la reinstalación de la moratoria previsional y las pensiones por discapacidad, medidas aprobadas en Diputados que, según calculó, representan “un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI, equivalente a una YPF por año”.

El Presidente defendió su decisión de vetar esas iniciativas y fue tajante: “Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien”. En ese sentido, criticó lo que calificó como “engaño demagógico” de parte de la política: “Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño demagógico que toma a los ciudadanos de idiotas”.

En el mismo discurso, el mandatario defendió su política económica: “Emitir dinero no crea riqueza, la destruye”. También buscó calmar la preocupación por el incremento reciente del dólar, al señalar que “no va a causar un aumento de todos los precios para siempre” y que esa idea “es falsa”.

Entre los anuncios, Milei adelantó que el lunes firmará una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. “No podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Es una medida que, si bien ya implementábamos, hoy estamos formalizando”, explicó.

Además, confirmó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. “Establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público obtener un resultado financiero con equilibrio y superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción”, detalló.

“No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”, sentenció.

La iniciativa también contemplará sanciones penales para legisladores y funcionarios que no cumplan con las nuevas reglas. “Cada peso que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, enfatizó.

Finalmente, Milei cerró con una advertencia sobre el impacto de las subas impositivas: “Aumentar los impuestos destruye el potencial de crecimiento económico, lo cual se traduce en menos puestos de trabajo y menores salarios, y nos termina empobreciendo a todos. La caída de la actividad también reduce la recaudación, dejando menos recursos para jubilaciones o pensiones”.