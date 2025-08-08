Las principales frases del discurso de Javier Milei por cadena nacional

El presidente Javier Milei brindó un discurso en cadena nacional para explicar las razones de los vetos a la ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de las jubilaciones.
sábado 9 de agosto 2025
En un encendido mensaje, el Presidente defendió sus vetos a la ley de Emergencia en Discapacidad y al aumento de las jubilaciones, acusó al Congreso de impulsar medidas que “llevan al colapso” y anunció un paquete para blindar el déficit cero, con prohibición de financiar gasto con emisión y sanciones a presupuestos con rojo fiscal.
A continuación, las frases principales del mandatario nacional: