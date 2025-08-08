sábado 9 de agosto 2025

Las principales frases del discurso de Javier Milei por cadena nacional

En un encendido mensaje, el Presidente defendió sus vetos a la ley de Emergencia en Discapacidad y al aumento de las jubilaciones, acusó al Congreso de impulsar medidas que “llevan al colapso” y anunció un paquete para blindar el déficit cero, con prohibición de financiar gasto con emisión y sanciones a presupuestos con rojo fiscal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei brindó un discurso en cadena nacional para explicar las razones de los vetos a la ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de las jubilaciones.

A continuación, las frases principales del mandatario nacional:

  1. "Los kirchneristas van a hacer cualquier cosa por volver al poder".
  2. "Sería fácil desentenderme de las consecuencias, pero mi tarea como Presidente es asegurar el bienestar y futuro de los argentinos. No vine a buscar atajos".
  3. "Mi tarea es hacer el bien, incluso al costo de que digan que soy cruel".
  4. "Aumentar el gasto público es destructivo".
  5. "Emitir dinero no crea riqueza, sino que la destruye".
  6. "Una vez que limpiemos los rezagos de la política anterior, la inflación será un recuerdo".
  7. "Los diputados y senadores no sufren las consecuencias directas de las políticas que impulsan, les rinde políticamente".
  8. "No en vano somos el primer gobierno en 133 años que tiene superávit fiscal".
  9. "En los próximos días tomaremos dos medidas para amurallar el déficit cero: el lunes firmaré un decreto para prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria. El Tesoro no podrá pedir dinero al Banco Central. Esto ya lo implementábamos, pero ahora lo hacemos oficial".
  10. "Voy a enviar un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. Exige presupuestos con equilibrio o superávit".
  11. "Cada peso que quieran sacar tiene que tener nombre y apellido de a quién se lo quieren sacar".
  12. "Lo que el Congreso quiere imponer nos forzaría a emitir dinero".
  13. "Aprobar estos proyectos implica volver el tiempo atrás. No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda".
  14. "Al Congreso le digo, si quieren volver para atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante".
  15. "No existen atajos en la economía. Si aumentar el gasto público seríamos el país más * "Hay dos caminos posibles, el que ofrecemos nosotros, del crecimiento genuino, custodiando el superávit fiscal, que pronto trasladará los beneficios a toda la economía".
  16. "Saben que cuando la Argentina despegue, ellos solo serán un mal recuerdo. No hay nada que les genere más terror que saber que no los necesitamos".
  17. "El otro camino es el de la emisión monetaria, el que nos propone este Congreso. Pero ese sendero lleva directamente al colapso".
  18. "Las próximas elecciones de octubre van a dirimir esto".
  19. "Le pido a la sociedad que crea en el proyecto".

El discurso completo

08082025 - DESGRABACIÓN - Cadena Nacional del Presidente Javier Milei

