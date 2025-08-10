Gioja reactivó las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de Uñac

Hay una frase que marca la manera de pensar de José Luis Gioja respecto a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre: "No se hace campaña para ser diputado". El tres veces gobernador afirma ante quien sea que no disputa la candidatura y que sólo se postulará si existe un consenso de la dirigencia peronista. Busca evitar el obstáculo interno que padeció en el 2023. "El que no es candidato, no solamente no labura, sino que te patea en contra", dijo una fuente de su entorno para graficar la intención de Gioja. Sin embargo, reactivó las redes sociales y los medios nacional casi dan por hecho que participará de la contienda.

El exgobernador volvió al redil de la política cotidiana luego de la reunión que tuvo con el senador Sergio Uñac el viernes 25 de junio en la oficina histórica calle 9 de Julio antes de avenida Rioja. La cita fue motivada por la cercanía de los plazos electorales. El peronismo entró en fase de definiciones. Gioja no deliberó demasiado, mandó el mensaje y luego le contó a sus colaboradores sobre la reunión. Algo similar hizo Uñac.

¿Hablaron de las candidaturas? Fuentes de los dos espacios aseguraron que no, pero sería una situación realmente extraña si los dos jefes del PJ sanjuanino tuvieron una reunión y no tocaron el tema. Probablemente hubo un acuerdo de silencio alrededor del tópico central. "Ellos no tienen el diálogo cortado. La reunión fue para desdramatizar el armado en la previa a las elecciones", dijo una fuente que tiene contacto directo con Gioja.

Los laboratorios justicialistas elaboran fórmulas posibles y después las deshacen. Naturalmente, como ocurre desde principios del 2024, hay dos posibilidades para encabezar la lista. Por un lado está Gioja y por el otro está el exintendente de San Martín, Cristian Andino, en representación del sector del uñaquismo, aunque sin la bendición explícita del senador nacional.

El exgobernador permanece en silencio estratégico sin obsesionarse por los flashes. Sin embargo, mantiene la agenda activa. Sin ir más lejos, este diario publicó los detalles sobre la llamada de Gioja al líder de la CGT sanjuanina, el diputado provincial Eduardo Cabello. El cegetista, que no asistía a las reuniones del Consejo Provincial Justicialista, sí acudió al lanzamiento del Frente Fuerza San Juan, que ocurrió el miércoles 6 de agosto en la sede central del partido, en Capital.

La razón de fondo, de acuerdo a la evaluación de Gioja, es que el sindicalismo está distanciado de la militancia política justicialista. Incluso, no había señales de que los gremios fuertes participasen de la firma del frente. Necesitaban un gesto del referente sindical por excelencia: el secretario General de la central obrera en la provincia.

Después de hablar con el exgobernador, el dirigente de la CGT sanjuanina cambió el horario del vuelo a Buenos Aires que tenía programado para asistir a una reunión de la UOCRA a nivel nacional. Estuvo en el Partido Justicialista y firmó como fundador del Movimiento Político Sindical. La llamada de Gioja complementó un encuentro anterior que tuvo con la cúpula de la estructura peronista: el presidente Juan Carlos Quiroga Moyano y los vicepresidentes, Graciela Seva y Fabián Aballay. El tridente dirigencial también pidió más acompañamiento, pero parece que no convenció del todo.

El retorno de Cabello a la sede del PJ fue lo único destacable de la presentación de Fuerza San Juan. Quizá por eso el senador Uñac mantuvo el silencio. No podía participar del acto porque estaba en el Congreso. Pero tampoco puso ni una sola foto, frase o publicación sobre el lanzamiento. "Muy raro que no subió nada de nada", hizo notar un dirigente que supo ser cercano al exgobernador.

Al mismo tiempo que Uñac no hizo referencia a Fuerza San Juan, el portal Infobae colocó a Gioja entre los exgobernador que más chances tienen de ser candidatos a diputados nacionales. "En San Juan el que asoma para ocupar la cabeza de la lista de diputados es el inoxidable José Luis Gioja, que sigue haciendo pie dentro del peronismo provincial y logró construir una tregua con Sergio Uñac, quien terminó en el Senado luego de no poder competir por un tercer mandato y tras la dura derrota que sufrió su hermano Rubén en el 2023", escribió el periodista Joaquín Múgica Díaz en el sitio de noticias de alcance nacional.

image

El profesional también hace foco en la similitud de la relación Uñac-Gioja con la que existe en Tucumán y Catamarca: "En el peronismo hubo dos exgobernadores que fueron importantes para que haya un acuerdo de unidad en sus provincias. Es el caso de la catamarqueña Lucía Corpacci y el tucumano Juan Manzur, que lograron sellar un frente unificado con los actuales mandatarios Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo".

Asimismo, Gioja reactivó las redes sociales. La última vez que había hecho una publicación fue por un motivo luctuoso. Hizo un posteo de despedida a su amigo y exministro de Infraestructura, Pepe Strada. Luego el dirigente de Patria Grande, Eduardo Camus, vinculó una entrevista con el exgobernador el 1 de julio. Pero nada más. El miércoles, con el lanzamiento del frente, Gioja volvió a las redes. "Fuerza San Juan es un frente que no se calla ni se arrodilla: va a dar la pelea con firmeza contra las políticas destructivas de Milei, que castigan al pueblo, desfinancian a las provincias y abandonan a quienes más necesitan del Estado", escribió junto a una foto con el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, a su lado y, más lejos, el exintendente de San Martín. Al día siguiente, subió una historia sobre su participación en el programa La Ventana. Es más, este domingo, al mediodía, participó de un aniversario de Radio del Sur, en Rawson, junto al intendente Carlos Munisaga. También hubo foto. En ese caso, comiendo torta.

image