lunes 11 de agosto 2025

Un histórico referente radical, sobre Alfonsín y la actualidad de la UCR: "Si estuviera vivo, los cagaría a patadas"

Luis “Changui” Cáceres llegó a la provincia para hablarle a los militantes del radicalismo y dejó definiciones y autocríticas sobre la actualidad política de su espacio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-11 at 8.44.10 PM (1)

Luis “Changui” Cáceres, un histórico dirigente radical que fue diputado nacional por Santa Fe y candidato a gobernador de dicha provincia, llegó a San Juan para dialogar con los militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) local. En este contexto, habló con Tiempo de San Juan y dio durísimas definiciones sobre la actualidad de su partido. Ante la consulta sobre qué les diría Ricardo Alfonsín a los militantes si estuviera vivo, el dirigente respondió de manera categórica: “Con perdón de la expresión, pero con crudo realismo, los cagaría a patadas. Porque además, el gallego era un calentón”.

“Changui” habló sobre la actualidad de la política y, sobre todo, de la realidad del radicalismo. Según indicó, es necesario hacer una depuración del partido y de los militantes que no se comportan como tal.

"Radical es el que realmente entiende que la política es pensar en el otro y no pensar en sí mismo. Que la política es ayudar al que menos tiene y la política es abrirle camino y posibilidades al despojado. Que la política es realmente una de las actitudes más nobles, bien entendidas y bien practicadas que se puede tener en la vida. Eso es lo que se ha ido perdiendo en general, en la política y también adentro del radicalismo", dijo.

Sin embargo, no se guardó la crítica solo para los suyos, sino que también la extendió para los ajenos. Cáceres planteó que “es entendible” que la gente no quiera ir a votar, dado que los electores no tienen ningún candidato “potable” para desear hacerlo.

Ante, según definió, una situación crítica que está atravesando la Argentina, lo que hay que hacer es “dejarse de joder” y entender que la situación con Javier Milei pasa “de algo chiquito” a algo grande, por lo que hay que tomar cartas en el asunto.

La recuperación de la UCR y la necesidad de votar a un candidato radical

Cáceres planteó la necesidad de ordenar la UCR, con el objetivo de recuperar presencia política:“Si vos no ordenás la casa, no te podés plantear una recuperación del partido. Y ordenar la casa significa entender de que el aceite con el agua lo podés meter en un mismo frasco pero no se juntan. Son cosas incompatibles”.

En este marco, criticó la postura frentista del radicalismo durante los últimos 20 años y aseguró que prefiere perder y votar al radicalismo, antes que votar al “mal menor”.

Nota completa

Embed - Entrevista a Luis “Changui” Cáceres - Histórico dirigente radical

