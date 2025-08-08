La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

El miércoles, minutos antes de la presentación del frente Fuerza San Juan en la sede del Partido Justicialista, el secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) local, Eduardo Cabello, ingresó a la casona. Cuando entró, hizo una broma ante algunos integrantes de la prensa. "Y un día volvió", susurró. Tiene sentido el comentario. El diputado provincial no participó activamente de las reuniones del Consejo Provincial Justicialista, del que es parte desde la renovación de autoridades en agosto del 2024. Pero un llamado cambió todo.

Según revelaron fuentes del entorno de ambos dirigentes, el martes, el tres veces gobernador José Luis Gioja telefoneó al jefe de la central obrera sanjuanina para pedirle que asista al acto de lanzamiento del frente que encabeza el peronismo. La razón de fondo, de acuerdo a la evaluación de Gioja, es que el sindicalismo está distanciado de la militancia política justicialista. Incluso, no había señales de que los gremios fuertes participasen de la firma del frente. Necesitaban un gesto del referente sindical por excelencia: el secretario General de la central obrera en la provincia.

Las fuentes revelaron que el exgobernador valoró el tiempo de Cabello como conductor de la CGT y le dijo que acompañe en el acto para movilizar a otros sindicatos. Mientras que el gremialista de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) mostró buena sintonía con Gioja, pese a estar referenciado como parte del sector del senador Sergio Uñac. De momento, el exmandatario provincial no tiene ninguna intención de disputar la candidatura y sólo aceptará si hay cierto consenso en el partido.

¿Gioja puede contar con el respaldo de Cabello? Es una pregunta abierta. ¿Un tercer lugar en la lista puede atraer al cegetista? Quizá. También es probable que simplemente quiera posicionar a alguna dirigente del sector. De acuerdo a la versiones que publicó este diario en abril, hay tres candidateables: la secretaria General del SEC, Mirna Moral; la secretaria General de Luz y Fuerza, Lilia Martín; y la dirigente de UPCN, Laura Villa, hija del histórico Pepe Villa.

Después de hablar con el exgobernador, el dirigente de la CGT sanjuanina cambió el horario del vuelo a Buenos Aires que tenía programado para asistir a una reunión de la UOCRA a nivel nacional. Estuvo en el Partido Justicialista y firmó como fundador del Movimiento Político Sindical. La llamada de Gioja complementó un encuentro anterior que tuvo con la cúpula de la estructura peronista: el presidente Juan Carlos Quiroga Moyano y los vicepresidentes, Graciela Seva y Fabián Aballay. El tridente dirigencial también pidió más acompañamiento, pero parece que no convenció del todo.