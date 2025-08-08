viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

El exgobernador de San Juan telefoneó al líder de la Confederación General del Trabajo. Además, anteriormente, hubo una reunión con la cúpula del partido. ¿Incide en la lista?

Por Fernando Ortiz
image

El miércoles, minutos antes de la presentación del frente Fuerza San Juan en la sede del Partido Justicialista, el secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) local, Eduardo Cabello, ingresó a la casona. Cuando entró, hizo una broma ante algunos integrantes de la prensa. "Y un día volvió", susurró. Tiene sentido el comentario. El diputado provincial no participó activamente de las reuniones del Consejo Provincial Justicialista, del que es parte desde la renovación de autoridades en agosto del 2024. Pero un llamado cambió todo.

Lee además
La ANDIS dio de baja a más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral 
Irregularidades

El Gobierno dio de baja más de 110.000 pensiones por discapacidad laboral
confirmaron la visita de patricia bullrich a san juan con eje en la seguridad deportiva
Este mes

Confirmaron la visita de Patricia Bullrich a San Juan con eje en la seguridad deportiva

Según revelaron fuentes del entorno de ambos dirigentes, el martes, el tres veces gobernador José Luis Gioja telefoneó al jefe de la central obrera sanjuanina para pedirle que asista al acto de lanzamiento del frente que encabeza el peronismo. La razón de fondo, de acuerdo a la evaluación de Gioja, es que el sindicalismo está distanciado de la militancia política justicialista. Incluso, no había señales de que los gremios fuertes participasen de la firma del frente. Necesitaban un gesto del referente sindical por excelencia: el secretario General de la central obrera en la provincia.

Las fuentes revelaron que el exgobernador valoró el tiempo de Cabello como conductor de la CGT y le dijo que acompañe en el acto para movilizar a otros sindicatos. Mientras que el gremialista de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) mostró buena sintonía con Gioja, pese a estar referenciado como parte del sector del senador Sergio Uñac. De momento, el exmandatario provincial no tiene ninguna intención de disputar la candidatura y sólo aceptará si hay cierto consenso en el partido.

¿Gioja puede contar con el respaldo de Cabello? Es una pregunta abierta. ¿Un tercer lugar en la lista puede atraer al cegetista? Quizá. También es probable que simplemente quiera posicionar a alguna dirigente del sector. De acuerdo a la versiones que publicó este diario en abril, hay tres candidateables: la secretaria General del SEC, Mirna Moral; la secretaria General de Luz y Fuerza, Lilia Martín; y la dirigente de UPCN, Laura Villa, hija del histórico Pepe Villa.

Después de hablar con el exgobernador, el dirigente de la CGT sanjuanina cambió el horario del vuelo a Buenos Aires que tenía programado para asistir a una reunión de la UOCRA a nivel nacional. Estuvo en el Partido Justicialista y firmó como fundador del Movimiento Político Sindical. La llamada de Gioja complementó un encuentro anterior que tuvo con la cúpula de la estructura peronista: el presidente Juan Carlos Quiroga Moyano y los vicepresidentes, Graciela Seva y Fabián Aballay. El tridente dirigencial también pidió más acompañamiento, pero parece que no convenció del todo.

Seguí leyendo

La inflación en CABA, más alta que la del mes anterior

Elecciones de octubre: Así quedaron los principales frentes nacionales

El documento de la CGT por San Cayetano: Críticas al gobierno y pedido de diálogo

Paso a paso: Chile anunció un plan de tres años para acumular reservas

Técnicos del Garrahan advierten: "Ahora vamos por el Senado"

García Cuerva, en San Cayetano: "Nadie se salva solo"

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país

La encendida defensa de Picón al Garrahan y las universidades: "El límite es San Juan"

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Imagen ilustrativa.
Curiosidad

¿Desapareció? Cuál es el nombre que no se registra oficialmente desde hace más de 70 años en San Juan

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Los dos sospechosos fueron llevados a la Subcomisaria del barrio Ansilta, Rawson.
Detenidos

Entraron a robar a una obra de Rawson y terminaron presos

Te Puede Interesar

Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Hallaron un feto en avanzado estado de gestación en la planta recicladora de Valle Fértil

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura
Castigo

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

La Cámara Vitivinícola que agrupa a bodegas trasladistas locales se sumó a los rechazos de Nación, Mendoza y San Juan del aumento del 45% a los aportes dispuesto por COVIAR.
Bodegas

Tensión en casa: un alto directivo de COVIAR rechaza el aumento y se suma a la ola de críticas