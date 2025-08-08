viernes 8 de agosto 2025

Sanidad

El histórico Alfredo Duarte retuvo la conducción de ATSA

El sindicalista volvió a imponerse. Esta vez, ganó ante dos fórmulas opositoras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El histórico dirigente peronista Alfredo Duarte volvió a imponerse en la conducción de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en San Juan, en unos comicios marcados por la fuerte competencia interna. El sindicalista logró la victoria por un margen de casi 100 votos, según datos extraoficiales, aunque el escrutinio oficial todavía no fue difundido por la Junta Electoral.

La jornada electoral se desarrolló este jueves entre las 7 y las 17, con la participación de parte de los más de 3.500 afiliados que integran el gremio, que representa a enfermeros y administrativos de hospitales y centros de salud públicos, así como de clínicas y sanatorios privados.

image

"Fue una jornada de la democracia sindical muy importante. La oposición hizo una buena elección, pero los trabajadores de la sanidad decidieron la continuidad de la gestión. Hubo una diferencia irreversible a nuestro favor. La alegría de la gente demuestra el gran apoyo", dijo Duarte a Tiempo, luego de conocer los resultados.

La disputa generó alta expectativa en el sector, dado que la elección definía quién negociará en los próximos años las condiciones laborales y salariales con el Gobierno provincial, además de encarar las discusiones en la Subsecretaría de Trabajo ante eventuales conflictos.

image

Duarte, que conduce ATSA desde 1992 —con la única interrupción de su paso como diputado provincial entre 2003 y 2007 en el Frente para la Victoria—, buscaba un nuevo mandato al frente de la tradicional agrupación Azul y Blanca, esta vez con Silvia López como candidata a secretaria Adjunta.

En esta ocasión, el dirigente se midió con dos rivales: Andrés Oviedo, referente opositor que ya lo había enfrentado en 2016 y que esta vez encabezó la lista Violeta junto a Omar Monla, y Adrián Verni, exabogado del gremio y exintegrante del oficialismo que rompió con Duarte y compitió por la agrupación Celeste junto a Leonardo Peña.

image

