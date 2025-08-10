domingo 10 de agosto 2025

El drone de Tiempo

Desde arriba, la locura del Desafío de las Estrellas con 45 mil personas en El Villicum

Una multitud copó el circuito sanjuanino para la carrera especial del TC, que consagró a Martín Vázquez ante miles de fanáticos locales y fanáticos de otras provincias. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-10 at 17.43.22 (1)

San Juan vivió una verdadera fiesta fierrera con el Desafío de las Estrellas en el autódromo El Villicum. Desde el viernes, el predio se fue llenando de fanáticos que llegaron desde distintos puntos de la provincia y de otros rincones del país para disfrutar de la carrera especial del Turismo Carretera, que en esta edición tuvo un marco de público imponente y un clima que acompañó de principio a fin.

En los alrededores del circuito, el color y la pasión se hicieron sentir: carpas, motorhomes, parrillas encendidas y banderas flameando fueron parte de la postal. Las camisetas de todas las marcas del TC -Ford, Chevrolet, Dodge, Torino y Toyota- se mezclaron en un mismo escenario, en el que la rivalidad quedaba solo para la pista.

Las tribunas y las gradas naturales estuvieron colmadas, con familias, grupos de amigos y peñas que se instalaron desde el sábado para no perderse detalle del espectáculo. El sol a pleno y el cielo despejado crearon el marco perfecto para una jornada inolvidable.

Según confirmó el Gobierno a Tiempo de San Juan, unas 45 mil personas vivieron el evento, convirtiéndolo en uno de los más convocantes del deporte en lo que va del año.

En la pista, la acción estuvo a la altura: la competencia, con sus condimentos especiales, mantuvo en vilo a todos hasta el final, y terminó coronando a Martín Vázquez, quien logró su primera victoria dentro de la categoría. El piloto se llevó la ovación de un público que no dejó de alentar ni un segundo.

Embed - El Villicum repleto por el TC en San Juan

Dejá tu comentario

