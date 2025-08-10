domingo 10 de agosto 2025

Ni choris ni empanadas

Entre repulgue, pasteles y sopaipillas: la tradición en el fútbol jachallero

El folklore del fútbol es muy diverso. Cuando llega el domingo, el país se paraliza por la redonda y las calles se tiñen de colores. En el fútbol jachallero, la parrilla se ausenta y es reemplazada por el disco de pasteles y sopaipillas, un símbolo de la región y que se repite todo el año. El grupo de trabajo, que cocina a pulmón y por amor.

Por Antonella Letizia
Tradición en el fútbol de Jáchal.

Tradición y fútbol. Cada domingo, en el gran San Juan se respira choripán y se escucha el bombo en las canchas. Pero en Jáchal, al norte de la provincia, la historia tiene otro toque de folklore futbolero: el de la fritura del disco, el repulgue apurado y el del mesón con la pastalinda. En cada rinconcido del departamento, los fines de semana no son solo de hinchas con camisetas sino también de pasteles y sopaipillas.

4466a9fa-ef67-46bf-a683-56e445083bc0

En tierra jachallera, el fútbol tiene sabor casero. Cada vez que la pelota empieza a rodar, detrás del alambrado hay un grupo sin camiseta que labura sin pausa: baldes con masa, bolillos, fuentes con picadillo y los mesones, que enumeran cada pastel. Son vecinos, familiares de jugadores y fanáticos del club del barrio, que en vez de prender el fuego para la venta de choris, ponen un disco con aceite a calentar. A pulmón, sin cobrar un mango y con el corazón puesto en la camiseta.

c2be1f8f-f125-4e3a-b9d5-9a76f068fdab

Sin hacer mucho ruido y trabajando para los hinchas, el 'grupo de mujeres' de Árbol Verde dice presente en la tradición gastronómica cada vez que llega el domingo futbolero. "Estos pasteles son los más ricos, los tienen que probar", comentó el presidente de la institución arbolina. La subcomisión está integrada por 'ellas' y son quienes se dividen las tareas de la cocina.

La pasteles salen a la venta después de sumergirse en el aceite caliente del fuego: una bolsita de cartón que va de 3 mil la media a 6 mil la docena

c840f9e5-f1a7-4962-9695-acf1da42ccc7

El ritual se repite cada fin de semana del año, llueva o truene. Desde temprano, el grupo llega con los ingredientes, arma la mesa al costado de la cancha y pone manos a la masa. El repulgue se convierte en arte colectivo, y el disco en un símbolo criollo del fútbol jachallero.

afd13b89-e349-4bcf-b162-23ec70c61224

El fútbol pasa a ser secundario con estas historias. Es humildad, familia, identidad, y esa mezcla de tradición y pasiones del interior que los define a todos.

