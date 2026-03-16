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Recuerdo

El día que la voz de Marcelo Araujo relató la épica victoria verdinegra en cancha de Lanús

El histórico relator del fútbol argentino murió este lunes a los 78 años y dejó una huella imborrable en las transmisiones deportivas. Entre los miles de partidos que narró quedó el recuerdo de aquella noche de 2012 en la que su voz acompañó el resonante triunfo del equipo sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fútbol argentino despidió este lunes a una de sus voces más reconocidas. El relator y periodista Marcelo Araujo murió a los 78 años, según confirmó su colega y amigo Fernando Pacini en Radio La Red. El histórico narrador se encontraba internado en el Hospital Italiano y su fallecimiento generó una fuerte repercusión en el ambiente deportivo.

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Dueño de un estilo inconfundible y de frases que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas, Araujo marcó una época en las transmisiones televisivas del fútbol argentino. Durante años fue la voz principal del emblemático programa Fútbol de Primera, donde formó una dupla histórica con Enrique Macaya Márquez, relatando cada fecha del campeonato durante más de dos décadas.

Su carrera también incluyó coberturas de Mundiales y momentos históricos, como el último gol de Diego Maradona con la Selección argentina, en el recordado 4-0 ante Grecia en el Mundial de Estados Unidos 1994. Con un estilo apasionado y espontáneo, dejó frases icónicas como “¿Estás crazy, Macaya?” que marcaron a generaciones de televidentes.

Entre los miles de partidos que pasaron por su micrófono también quedó un recuerdo especial para los hinchas sanjuaninos. El 27 de febrero de 2012, Araujo relató la victoria de San Martín por 3-1 ante Lanús en el Sur, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El fútbol argentino despide a una de sus voces más emblemáticas. Murió a los 78 años el histórico relator Marcelo Araujo, quien marcó a generaciones con su estilo inconfundible frente al micrófono. Entre los miles de partidos que narró quedó un recuerdo especial para los hinchas de San Martín de San Juan: aquella noche de 2012 en la que relató el resonante 3-1 del Verdinegro ante Lanús en el Sur. Una victoria histórica, bajo la lluvia, que quedó grabada en la memoria de los sanjuaninos… y también en la voz de uno de los grandes relatores del fútbol argentino. Más info en @tiempodesanjuan #marceloaraujo #sanmartinsj #recuerdo #tiempodesanjuan"
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Aquella noche lluviosa, el equipo dirigido por Daniel Garnero dio el golpe y sorprendió a uno de los equipos más fuertes del campeonato. El primer gol llegó a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Affranchino envió un centro desde la derecha y Gastón Caprari anticipó en el área para abrir el marcador.

En el complemento, San Martín volvió a lastimar: tras otra buena jugada ofensiva, Sebastián Penco conectó de cabeza para ampliar la ventaja. Poco después, Caprari volvió a aparecer dentro del área chica y marcó su segundo gol personal para estirar la diferencia.

El descuento de César Carranza para Lanús solo sirvió para decorar el resultado. El Verdinegro se quedó con un triunfo resonante que además le quitó el invicto al conjunto del Sur y frustró su chance de quedar como único líder del torneo.

Aquella noche quedó guardada en la memoria de los hinchas sanjuaninos. Y también en la voz de Marcelo Araujo, uno de los relatores que supo convertir cada partido en una historia inolvidable del fútbol argentino.

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